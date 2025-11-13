Відео
Іноземець розповів, чим відрізняються пари в Україні та Японії

Дата публікації: 13 листопада 2025 20:25
Оновлено: 19:16
Житель Японії розповів, що його здивувало в українських парах (відео)
Пара в Японії. Фото: freepik.com

Пари в кожному з народів по-своєму проявляють почуття та будують відносини. Українці будують стосунки більш відкрито та тепло, а японці — більш сором'язливі та стримані. Житель Японії поділився, чим ще українські пари відрізняються від пар у цій популярній азійській країні.

Відповідним відео поділився користувач sho_pilgrim в TikTok.

Читайте також:

Закохані в Японії

Іноземець розповів, що в Україні пари вільно тримаються за руки, цілуються та обіймаються на публіці. В Японії закохані навіть майже не тримаються за руки.

В Японії Різдво — це вихідний для побачень, а в Україні всі великими родинами збираються за святковим столом.

Також в популярній азійській країні закохані дуже рідко дарують один одному подарунки та квіти, а Україні ж пари радують один одного без прив'язки до дат чи подій.

В Україні на день святого Валентина хлопці зазвичай дарують розкішні букети дівчатам. В Японії ж навпаки — представниці прекрасної статі дарують чоловікам шоколад.

"Японські пари часто виглядають так, ніби вони просто друзі", — додав іноземець.

@sho_pilgrim

Як думаєте, японці та українці підходять одне одному? Day 9/100

♬ 心地よい風とともに - makylle

Нагадаємо, раніше японець розповідав про поведінку та звички, які в його країни вважаються табу, проте в Україні до них вже всі звикли. Йшлося про паління та розмови телефоном в публічних місцях.

Також ми писали, чим Київ вразив британця Джоша. Іноземець був у захваті від доброзичливості українців та захоплювався архітектурою столиці.

подорож Японія День закоханих туризм соцмережі
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
