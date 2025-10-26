Пересечение границы с Польшей 2025 — можно ли перевозить сало

Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Украинцы при пересечении границы с Польшей могут столкнуться с непредсказуемыми проблемами. Европейская страна запрещает ввозить большинство товаров и пищевых продуктов. За нарушение требований законодательства у путешественников могут изъять запрещенную пищу и отказать в выезде.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли везти с собой сало через польско-украинскую границу.

Сало на границе с Польшей

За рубежом трудно найти любимые продукты, поэтому иногда украинцы берут с собой кусочек сала, чтобы дополнить один из приемов пищи. Однако такой казалось бы привычный для нас продукт может вызвать кучу проблем при пересечении границы.

Дело в том, что правила Евросоюза строго запрещают ввозить на его территорию популярные продукты:

свежее молоко;

мясные продукты животного происхождения — свежее мясо, сало, а также колбасу, сосиски и прочее;

кисломолочные продукты.

Несмотря на длительные сроки хранения, сало относится к продуктам животного происхождения и его категорически запрещено перевозить через украинско-польскую границу. Если же вы хотите взять с собой в дорогу бутерброды с салом, тоже не стоит рисковать, ведь этот продукт запрещено перевозить даже в мизерных количествах.

Также без исключений строго запрещено перевозить с собой любимое всеми сгущенное молоко.

