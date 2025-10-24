Видео
Дата публикации 24 октября 2025 20:25
обновлено: 19:28
Туристам назвали 3 вещи, которые нельзя писать на бирке чемодана
Багажное отделение в аэропорту. Фото: pexels.com

Вскоре начнутся школьные каникулы и часть украинцев планирует отправиться в заслуженный отпуск. Эксперты по путешествиям предупредили путешественников о допустимой информации на багажных бирках. Из-за таких, казалось бы, мелочей вы можете стать жертвой преступников и испортить себе поездку.

Об этом пишет Daily Express.

Читайте также:

Как не стать жертвой аферистов

Эксперты компании 1st Move International Removals отметили важные детали, которые никогда не следует указывать на бирках чемоданов. Чрезмерное раскрытие информации может привести к краже личных данных, финансовому мошенничеству и другим рискам.

Можно указывать на бирке чемодана:

  • имя;
  • телефон;
  • адрес электронной почты.

Информация, которую не стоит указывать на багажной бирке:

  • домашний адрес — это может оповестить воров о том, что вас нет дома;
  • ценные вещи — не упоминайте о предметах в вашей сумке, чтобы не привлекать внимание;
  • план путешествия и место назначения — не разглашайте свой маршрут, чтобы вас не начали преследовать.

Также лучше на чемодан повесить замок. Запертый чемодан может отпугивать воров, и хотя решительные преступники все равно могут найти способ его взломать — незащищенная сумка с большей вероятностью станет объектом кражи.

Ранее мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

Также мы рассказывали, как сэкономить на ручной клади в путешествиях с Wizz Air. В частности пассажир может приобрести услугу Wizz Priority, которая открывает больше возможностей.

путешествие преступление безопасность туризм полезные советы
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
