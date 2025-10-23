Видео
Видео

Главная Путешествия Кинотеатр и водопад — где самый красивый аэропорт мира (фото)

Кинотеатр и водопад — где самый красивый аэропорт мира (фото)

Дата публикации 23 октября 2025 18:12
обновлено: 17:04
Аэропорт в Сингапуре признали лучшим в мире — что может поразить пассажиров (фото)
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Комфорт вашего путешествия во многом зависит от аэропорта, через который пролегает ваш маршрут — заведения питания, удобные места ожидания, магазины для шопинга, очереди у стойки регистрации. Forbes Travel Guide выбрало лучший аэропорт в 2025 году. Издание опросило 9 000 опытных путешественников.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Самый красивый аэропорт мира

Лучшим международным аэропортом был признан аэропорт Чанги в Сингапуре. Он был построен в 1981 году, а его пассажиропоток достигает более 60 млн человек в год. Его оборудовали большим количеством аттракций для путешественников — сад бабочек, бассейн на крыше и лабиринт из зелени.

Здесь также много ресторанов, магазинов, кафе и даже есть собственный отель и кинотеатр. Пассажиры здесь имеют возможность воспользоваться бесплатным интернетом, поработать, отдохнуть в капсульном номере и принять душ.

Визитной карточкой аэропорта является Rain Vortex — самый высокий крытый водопад в мире, высотой 40 метров.

Ранее мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

Также мы рассказывали, как сэкономить на ручной клади в путешествиях с Wizz Air. В частности, пассажир может приобрести услугу Wizz Priority, которая открывает больше возможностей.

авиарейсы рейтинг Forbes аэропорты путешествие Сингапур кинотеатры
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
