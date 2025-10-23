Аэропорт в Сингапуре признали лучшим в мире — что может поразить пассажиров (фото)

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Комфорт вашего путешествия во многом зависит от аэропорта, через который пролегает ваш маршрут — заведения питания, удобные места ожидания, магазины для шопинга, очереди у стойки регистрации. Forbes Travel Guide выбрало лучший аэропорт в 2025 году. Издание опросило 9 000 опытных путешественников.

Об этом пишет Daily Mail.

Лучшим международным аэропортом был признан аэропорт Чанги в Сингапуре. Он был построен в 1981 году, а его пассажиропоток достигает более 60 млн человек в год. Его оборудовали большим количеством аттракций для путешественников — сад бабочек, бассейн на крыше и лабиринт из зелени.

Здесь также много ресторанов, магазинов, кафе и даже есть собственный отель и кинотеатр. Пассажиры здесь имеют возможность воспользоваться бесплатным интернетом, поработать, отдохнуть в капсульном номере и принять душ.

Визитной карточкой аэропорта является Rain Vortex — самый высокий крытый водопад в мире, высотой 40 метров.

