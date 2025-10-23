Аеропорт у Сінгапурі визнали найкращим у світі — що може вразити пасажирів (фото)

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Комфорт вашої подорожі багато в чому залежить від аеропорту, через який пролягає маршрут — заклади харчування, зручні місця очікування, магазини для шопінгу, черги біля стійки реєстрації. Forbes Travel Guide обрало найкращий аеропорт у 2025 році. Видання опитало 9 000 досвідчених мандрівників.

Про це пише Daily Mail.

Найгарніший аеропорт світу

Найкращим міжнародним аеропортом було визнано аеропорт Чангі в Сінгапурі. Він був побудований у 1981 році, а його пасажиропотік сягає понад 60 млн осіб на рік. Його обладнали великою кількістю атракцій для мандрівників — сад метеликів, басейн на даху та лабіринт із зелені.

Тут також багато ресторанів, магазинів, кафе та навіть є власний готель та кінотеатр. Пасажири тут мають можливість скористатися безплатним інтернетом, попрацювати, відпочити у капсульному номері та прийняти душ.

Візитівкою аеропорту є Rain Vortex — найвищий критий водоспад у світі, заввишки 40 метрів.

