Які аеропорти у Польщі найближчі до України (карта)

Щоб мандрувати літаками, українці вимушені добиратися до аеропортів інших країн-сусідів. Найчастіше наші громадяни літають з польських аеропортів Кракова та Варшави, проте є значно ближчі варіанти до українського кордону. Завдяки ним ви зможете суттєво скоротити маршрут та зекономити власні кошти.

Редакція Новини.LIVE розкаже, який аеропорт Польщі знаходиться ближче до українського кордону.

Найближчі до України аеропорти в Польщі

Економічно найвигідніше діставатися з України до польських аеропортів у Жешуві, Любліні та Кракові. До них можна дістатися автобусами з великих міст — Дніпра, Харкова, Києва, Одеси, а також потягами з міст польських міст Хелм та Перемишль.

Найближче до українського кордону розташовані польські міста Жешув (170 кілометрів) та Люблін (200 кілометрів від Львова). З Жешува є рейси до Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших країни. А з Любліна — до Хорватії, Італії та інших курортів. Люблін є базою ірландського лоукостера Wizz Air, який часто пропонує дуже доступні ціни на квитки.

Найдалі від України знаходиться аеропорт Кракова — 330 кілометрів від Львова. Хоча до нього найскладніше добиратися — з нього відкривається набагато більше рейсів, ніж з Жешува та Любліна. Зокрема, в Кракові розташована база ірландського лоукостера Ryanair і українці можуть суттєво зекономити на польотах.

Раніше ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

Також ми розповідали, як зекономити на ручній поклажі у подорожах з Wizz Air. Зокрема, пасажир може придбати послугу Wizz Priority, яка відкриває більше можливостей.