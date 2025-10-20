Какие аэропорты в Польше ближайшие к Украине (карта)

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Чтобы путешествовать самолетами, украинцы вынуждены добираться до аэропортов других стран-соседей. Чаще всего наши граждане летают из польских аэропортов Кракова и Варшавы, однако есть значительно более близкие варианты к украинской границе. Благодаря им вы сможете существенно сократить маршрут и сэкономить собственные средства.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт Польши находится ближе к украинской границе.

Ближайшие к Украине аэропорты в Польше

Экономически выгоднее всего добираться из Украины в польские аэропорты в Жешуве, Люблине и Кракове. К ним можно добраться автобусами из крупных городов — Днепра, Харькова, Киева, Одессы, а также поездами из городов польских городов Хелм и Перемышль.

Ближе всего к украинской границе расположены польские города Жешув (170 километров) и Люблин (200 километров от Львова). Из Жешува есть рейсы в Великобританию, Нидерланды, Норвегию и другие страны. А из Люблина - в Хорватию, Италию и другие курорты. Люблин является базой ирландского лоукостера Wizz Air, который часто предлагает очень доступные цены на билеты.

Дорога из Львова в Краков. Фото: скриншот

Дорога из Львова в Люблин. Фото: скриншот

Дальше всего от Украины находится аэропорт Кракова - 330 километров от Львова. Хотя до него сложнее всего добираться — из него открывается гораздо больше рейсов, чем из Жешува и Люблина. В частности, в Кракове расположена база ирландского лоукостера Ryanair и украинцы могут существенно сэкономить на полетах.

