Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Ближайшие к Украине аэропорты в Польше — как добраться

Ближайшие к Украине аэропорты в Польше — как добраться

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 10:12
обновлено: 09:30
Какие аэропорты в Польше ближайшие к Украине (карта)
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Чтобы путешествовать самолетами, украинцы вынуждены добираться до аэропортов других стран-соседей. Чаще всего наши граждане летают из польских аэропортов Кракова и Варшавы, однако есть значительно более близкие варианты к украинской границе. Благодаря им вы сможете существенно сократить маршрут и сэкономить собственные средства.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт Польши находится ближе к украинской границе.

Реклама
Читайте также:

Ближайшие к Украине аэропорты в Польше

Экономически выгоднее всего добираться из Украины в польские аэропорты в Жешуве, Люблине и Кракове. К ним можно добраться автобусами из крупных городов — Днепра, Харькова, Киева, Одессы, а также поездами из городов польских городов Хелм и Перемышль.

Ближе всего к украинской границе расположены польские города Жешув (170 километров) и Люблин (200 километров от Львова). Из Жешува есть рейсы в Великобританию, Нидерланды, Норвегию и другие страны. А из Люблина - в Хорватию, Италию и другие курорты. Люблин является базой ирландского лоукостера Wizz Air, который часто предлагает очень доступные цены на билеты.

Аеропорти у Польщі – де зручніше літати з України - фото 1
Дорога из Львова в Краков. Фото: скриншот
Аеропорти у Польщі – де зручніше літати з України - фото 2
Дорога из Львова в Люблин. Фото: скриншот

Дальше всего от Украины находится аэропорт Кракова - 330 километров от Львова. Хотя до него сложнее всего добираться — из него открывается гораздо больше рейсов, чем из Жешува и Люблина. В частности, в Кракове расположена база ирландского лоукостера Ryanair и украинцы могут существенно сэкономить на полетах.

Ранее мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

Также мы рассказывали, как сэкономить на ручной клади в путешествиях с Wizz Air. В частности, пассажир может приобрести услугу Wizz Priority, которая открывает больше возможностей.

Польша аэропорты путешествие самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации