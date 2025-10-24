Туристам назвали 3 речі, які не можна писати на бирці валізи

Багажне відділення в аеропорту. Фото: pexels.com

Незабаром розпочнуться шкільні канікули й частина українців планує вирушити у заслужену відпустку. Експерти з подорожей попередили мандрівників щодо допустимої інформації на багажних бирках. Через такі, здавалося б, дрібниці ви можете стати жертвою злочинців та зіпсувати собі поїздку.

Про це пише Daily Express.

Як не стати жертвою аферистів

Експерти компанії 1st Move International Removals наголосили на важливих деталях, які ніколи не слід вказувати на бирках валіз. Надмірне розкриття інформації може призвести до крадіжки особистих даних, фінансового шахрайства та інших ризиків.

Можна вказувати на бирці валізи:

ім'я;

телефон;

адресу електронної пошти.

Інформація, яку не варто вказувати на багажній бирці:

домашня адреса — це може сповістити злодіїв про те, що вас немає вдома;

цінні речі — не згадуйте про предмети у вашій сумці, щоб не привертати увагу;

план подорожі та місце призначення — не розголошуйте свій маршрут, щоб вас не почали переслідувати.

Також краще на валізу почепити замок. Замкнена валіза може відлякувати злодіїв, і хоча рішучі злочинці все одно можуть знайти спосіб її зламати — незахищена сумка з більшою ймовірністю стане об'єктом крадіжки.

