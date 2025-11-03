На Бакоту проложили новый туристический маршрут

Осенняя Бакота. Фото: feerie.com.ua

В 50 км от Каменца-Подольского в Хмельницкой области расположена "украинская Атлантида" — затопленное село Бакота. В рамках благотворительного проекта "Голоса Бакоты" был создан новый туристический маршрут, который соединяет село Гораевка с Бакотским заливом. Его можно преодолевать пешком, на велосипеде или на авто.

Новый маршрут для туристов

Отмечается, что на карте можно будет найти QR-коды, которые откроют 3D-туры и аудиогид к маршруту, который пролегает через важные культурные объекты, пейзажи и места силы. Организаторы обустроили этот маршрут специальной маркировкой, чтобы его можно было пройти без гидов и навигаторов.

Туристам будет в разы проще ориентироваться по дороге ко всем десяти точкам маршрута, ведь вдоль пути установили указатели.

Карта маршрута на Бакоте. Фото: facebook.com/cultureclubua

"Шаг за шагом он проводит мимо места силы, муралы, пейзажи и память — все, чем живет это место", — говорится в сообщении.

Бакотский залив входит в "Национальный природный парк "Подольские Товтры"", который признан одним из 7 природных чудес Украины.

