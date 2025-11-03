Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия В Хмельницкой области проложили маршрут к "украинской Атлантиде"

В Хмельницкой области проложили маршрут к "украинской Атлантиде"

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 18:12
обновлено: 11:45
На Бакоту проложили новый туристический маршрут
Осенняя Бакота. Фото: feerie.com.ua

В 50 км от Каменца-Подольского в Хмельницкой области расположена "украинская Атлантида" — затопленное село Бакота. В рамках благотворительного проекта "Голоса Бакоты" был создан новый туристический маршрут, который соединяет село Гораевка с Бакотским заливом. Его можно преодолевать пешком, на велосипеде или на авто.

Об этом сообщает Культурный Клуб.

Реклама
Читайте также:

Новый маршрут для туристов

Отмечается, что на карте можно будет найти QR-коды, которые откроют 3D-туры и аудиогид к маршруту, который пролегает через важные культурные объекты, пейзажи и места силы. Организаторы обустроили этот маршрут специальной маркировкой, чтобы его можно было пройти без гидов и навигаторов.

Туристам будет в разы проще ориентироваться по дороге ко всем десяти точкам маршрута, ведь вдоль пути установили указатели.

Бакота - фото 1
Карта маршрута на Бакоте. Фото: facebook.com/cultureclubua

"Шаг за шагом он проводит мимо места силы, муралы, пейзажи и память — все, чем живет это место", — говорится в сообщении.

Бакотский залив входит в "Национальный природный парк "Подольские Товтры"", который признан одним из 7 природных чудес Украины.

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно провести выходные львовянам. Вблизи города Льва есть уникальное озеро и карьер.

Также мы писали, что два села на Закарпатье вошли в рейтинг лучших туристических сел, по версии ООН. Их выбрали из 270 заявок.

путешествие природа осень Хмельницкая область туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации