Україна
Два села на Закарпатье попали в мировой туристический рейтинг

Два села на Закарпатье попали в мировой туристический рейтинг

Дата публикации 20 октября 2025 15:42
обновлено: 15:51
Два села в Украине попали в рейтинг лучших туристических сел (фото)
Осень в Карпатах. Фото: tourinform.org.ua

Красоту украинской природы продолжают признавать во всем мире. Село 10 музеев — Колочава и село, простирающееся рядом с легендарным "Оком Карпат" Синевирская Поляна — вошли в рейтинг лучших туристических сел, по версии ООН. В список в этом году вошли 52 села из всех регионов — Африки, Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока.

Об этом говорится на сайте организации.

Читайте также:

Лучшие туристические деревни мира в Закарпатье

Начатая в 2021 году инициатива ООН "Лучшие туристические села" способствует усилению роли туризма в развитии сельских территорий путем оценки и сохранения сельских территорий, а также связанных с ними ландшафтов, систем знаний, биологического разнообразия и культурного наследия.

Заявки оценивались независимым консультативным советом по девяти направлениям — охрана здоровья, безопасность и защита, культурные и природные ресурсы, развитие туризма, экономическая устойчивость и прочее. Всего в этом году было отправлено 270 заявок.

"То, что сразу два украинских села вошли в перечень лучших туристических сел мира, — это доказательство того, что даже во времена войны Украина остается открытой, гостеприимной и интересной. Это признание совместной работы общин, бизнеса и всех, кто развивает туризм как путь к устойчивости и возрождению украинских сел", — подчеркнула председатель Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака.

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно провести выходные львовянам. Вблизи города Льва есть уникальное озеро и карьер.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
