Два села на Закарпатті потрапили у світовий туристичний рейтинг

Дата публікації: 20 жовтня 2025 15:42
Оновлено: 15:51
Два села в Україні потрапили до рейтингу найкращих туристичних сіл (фото)
Осінь в Карпатах. Фото: tourinform.org.ua

Красу української природи продовжують визнавати у всьому світі. Село 10 музеїв — Колочава та село, що простягається поруч із легендарним "Оком Карпат" Синевирська Поляна — увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл, за версією ООН. До списку цьогоріч увійшли 52 села з усіх регіонів — Африки, Америки, Азії, Європи та Близького Сходу. 

Про це йдеться на сайті організації.

Читайте також:

Найкращі туристичні села світу на Закарпатті

Започаткована у 2021 році ініціатива ООН "Найкращі туристичні села" сприяє посиленню ролі туризму в розвитку сільських територій шляхом оцінки та збереження сільських територій, а також пов'язаних з ними ландшафтів, систем знань, біологічного різноманіття та культурної спадщини.

Заявки оцінювалися незалежною консультативною радою за дев'ятьма напрямками — охорона здоров'я, безпека та захист, культурні та природні ресурси, розвиток туризму, економічна стійкість та інше. Загалом цьогоріч було надіслано 270 заявок.

"Те, що одразу два українські села увійшли до переліку найкращих туристичних сіл світу, — це доказ того, що навіть у часи війни Україна залишається відкритою, гостинною і цікавою. Це визнання спільної праці громад, бізнесу й усіх, хто розвиває туризм як шлях до стійкості та відродження українських сіл",підкреслила голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна провести вихідні львів'янам. Поблизу міста Лева є унікальне озеро та кар'єр.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
