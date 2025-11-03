Відео
Україна
На Хмельниччині проклали маршрут до "української Атлантиди"

На Хмельниччині проклали маршрут до "української Атлантиди"

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 18:12
Оновлено: 11:45
На Бакоту проклали новий туристичний маршрут
Осіння Бакота. Фото: feerie.com.ua

За 50 км від Кам'янця-Подільського на Хмельниччині розташована "українська Атлантида" — затоплене село Бакота. В рамках благодійного проєкту "Голоси Бакоти" було створено новий туристичний маршрут, який з’єднує село Гораївка з Бакотською затокою. Його можна долати пішки, на велосипеді чи на авто.

Про це повідомляє Культурний Клуб.

Читайте також:

Новий маршрут для туристів

Зазначається, що на карті можна буде знайти QR-коди, які відкриють 3D-тури та аудіогід до маршруту, який пролягає крізь важливі культурні об’єкти, краєвиди та місця сили. Організатори облаштували цей маршрут спеціальним маркуванням, щоб його можна було пройти без гідів та навігаторів.

Туристам буде в рази простіше орієнтуватися дорогою до всіх десяти точок маршруту, адже вздовж шляху встановили вказівники.

Бакота - фото 1
Карта маршруту на Бакоті. Фото: facebook.com/cultureclubua

"Крок за кроком він проводить повз місця сили, мурали, краєвиди і пам’ять — усе, чим живе це місце", — йдеться в повідомленні.

Бакотська затока входить до "Національного природного парку "Подільські Товтри"", який визнано одним із 7 природних чудес України.

подорож природа осінь Хмельницька область туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
