На Бакоту проклали новий туристичний маршрут

За 50 км від Кам'янця-Подільського на Хмельниччині розташована "українська Атлантида" — затоплене село Бакота. В рамках благодійного проєкту "Голоси Бакоти" було створено новий туристичний маршрут, який з’єднує село Гораївка з Бакотською затокою. Його можна долати пішки, на велосипеді чи на авто.

Новий маршрут для туристів

Зазначається, що на карті можна буде знайти QR-коди, які відкриють 3D-тури та аудіогід до маршруту, який пролягає крізь важливі культурні об’єкти, краєвиди та місця сили. Організатори облаштували цей маршрут спеціальним маркуванням, щоб його можна було пройти без гідів та навігаторів.

Туристам буде в рази простіше орієнтуватися дорогою до всіх десяти точок маршруту, адже вздовж шляху встановили вказівники.

Карта маршруту на Бакоті. Фото: facebook.com/cultureclubua

"Крок за кроком він проводить повз місця сили, мурали, краєвиди і пам’ять — усе, чим живе це місце", — йдеться в повідомленні.

Бакотська затока входить до "Національного природного парку "Подільські Товтри"", який визнано одним із 7 природних чудес України.

