Куди поїхати на вихідні в Україні — непопулярні, проте красиві міста (відео)

Попри прохолоду та дощі, осінь — не час сидіти вдома та, нудьгуючи, сумувати за літом. В Україні є багато локацій, які можна відвідати разом з родиною та друзями й відновити сили після важких буднів. Проте не варто поспішати до Одеси, Києва та Дніпра, в нашій країні є справжні міста-перлини, недооцінені туристами.

Добіркою неймовірних міст поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Чернігів

Це місто вражає красиво архітектурою, проте тут в рази менше туристів та майже немає заторів. Восени місто розкривається по-новому, проте врахуйте, що зараз в Чернігові часті відключення світла.

Житомир

Тут неймовірна набережна, затишна центральна вулиця із красивими закладами, старовинні костели та багато зелені. У 20 кілометрах розташовані скелі Довбуша — улюблене місце скелелазів.

Кам'янець-Подільський

Тревел-блогер порадив їхати в це місто не лише заради старовинного замку, а й залишитися хоча б на день. Тут є де погуляти та що подивитись — історичний центр, Польська ратуша, багато костелів та інше.

