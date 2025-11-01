Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Турист назвав недооцінені міста в Україні для ідеальної відпустки

Турист назвав недооцінені міста в Україні для ідеальної відпустки

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 09:15
Оновлено: 09:04
Куди поїхати на вихідні в Україні — непопулярні, проте красиві міста (відео)
Туристка насолоджується осінньою прогулянкою. Фото: freepik.com

Попри прохолоду та дощі, осінь — не час сидіти вдома та, нудьгуючи, сумувати за літом. В Україні є багато локацій, які можна відвідати разом з родиною та друзями й відновити сили після важких буднів. Проте не варто поспішати до Одеси, Києва та Дніпра, в нашій країні є справжні міста-перлини, недооцінені туристами.

Добіркою неймовірних міст поділився тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Реклама
Читайте також:

Чернігів 

Це місто вражає красиво архітектурою, проте тут в рази менше туристів та майже немає заторів. Восени місто розкривається по-новому, проте врахуйте, що зараз в Чернігові часті відключення світла.

Житомир

Тут неймовірна набережна, затишна центральна вулиця із красивими закладами, старовинні костели та багато зелені. У 20 кілометрах розташовані скелі Довбуша — улюблене місце скелелазів.

Кам'янець-Подільський

Тревел-блогер порадив їхати в це місто не лише заради старовинного замку, а й залишитися хоча б на день. Тут є де погуляти та що подивитись — історичний центр, Польська ратуша, багато костелів та інше.

@vadymgrinko

А яке місто ви вважаєте найбільш недооціненим і куди радили би поїхати? #подорожіукраїною

♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна провести вихідні львів'янам. Поблизу міста Лева є унікальне озеро та кар'єр.

Також ми писали, що два села на Закарпатті увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл, за версією ООН. Їх обрали з-поміж 270 заявок.

міста подорож Україна осінь туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації