Турист назвал 3 недооцененных города в Украине для отпуска

Турист назвал 3 недооцененных города в Украине для отпуска

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 09:15
обновлено: 09:04
Куда поехать на выходные в Украине - непопулярные, но красивые города (видео)
Туристка наслаждается осенней прогулкой. Фото: freepik.com

Несмотря на прохладу и дожди, осень — не время сидеть дома и скучая, скучать по лету. В Украине есть много локаций, которые можно посетить вместе с семьей и друзьями и восстановить силы после тяжелых будней. Однако не стоит спешить в Одессу, Киев и Днепр, в нашей стране есть настоящие города-жемчужины, недооцененные туристами.

Подборкой невероятных городов поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

Читайте также:

Чернигов

Этот город поражает красиво архитектурой, однако здесь в разы меньше туристов и почти нет пробок. Осенью город раскрывается по-новому, однако учтите, что сейчас в Чернигове частые отключения света.

Житомир

Здесь невероятная набережная, уютная центральная улица с красивыми заведениями, старинные костелы и много зелени. В 20 километрах расположены скалы Довбуша — любимое место скалолазов.

Каменец-Подольский

Тревел-блогер посоветовал ехать в этот город не только ради старинного замка, но и остаться хотя бы на день. Здесь есть где погулять и что посмотреть — исторический центр, Польская ратуша, много костелов и прочее.

@vadymgrinko

А какой город вы считаете наиболее недооцененным и куда советовали бы поехать? #путешествия по Украине

♬ Ukrainian Folk Jungle Instrumental Full Version - VAudio

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно провести выходные львовянам. Вблизи города Льва есть уникальное озеро и карьер.

Также мы писали, что два села на Закарпатье вошли в рейтинг лучших туристических сел, по версии ООН. Их выбрали из 270 заявок.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
