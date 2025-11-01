Куда поехать на выходные в Украине - непопулярные, но красивые города (видео)

Туристка наслаждается осенней прогулкой. Фото: freepik.com

Несмотря на прохладу и дожди, осень — не время сидеть дома и скучая, скучать по лету. В Украине есть много локаций, которые можно посетить вместе с семьей и друзьями и восстановить силы после тяжелых будней. Однако не стоит спешить в Одессу, Киев и Днепр, в нашей стране есть настоящие города-жемчужины, недооцененные туристами.

Подборкой невероятных городов поделился тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

Чернигов

Этот город поражает красиво архитектурой, однако здесь в разы меньше туристов и почти нет пробок. Осенью город раскрывается по-новому, однако учтите, что сейчас в Чернигове частые отключения света.

Житомир

Здесь невероятная набережная, уютная центральная улица с красивыми заведениями, старинные костелы и много зелени. В 20 километрах расположены скалы Довбуша — любимое место скалолазов.

Каменец-Подольский

Тревел-блогер посоветовал ехать в этот город не только ради старинного замка, но и остаться хотя бы на день. Здесь есть где погулять и что посмотреть — исторический центр, Польская ратуша, много костелов и прочее.

