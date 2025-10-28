Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Здесь точно клюет — 5 озер в Карпатах для рыбалки

Здесь точно клюет — 5 озер в Карпатах для рыбалки

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 18:12
обновлено: 10:06
Сезон рыбалки осенью 2025 - озера в Карпатах, где можно ловить рыбу
Женщина рыбачит на озере. Фото: pexels.com

Осень — прекрасная пора для рыбалки, популярного досуга, который дает возможность отдохнуть от тяжелых будней и стрессов. В Карпатах полно озер, окруженных невероятными горными пейзажами, в которых водятся многие виды рыб. Такие невероятные локации стоит посетить хотя бы раз в жизни и увидеть эту красоту собственными глазами.

Новини.LIVE расскажут, где можно порыбачить в Карпатах осенью.

Реклама
Читайте также:

Озеро Горбок

Озеро расположено в селе Доробратово на Закарпатье. Его глубина достигает 5 метров, а площадь - 60 га. Здесь водятся карпы, белые амуры, караси, плотва и сомы, а также есть популяция раков. Здесь невероятная природа и нет сильного ветра — идеально для рыбалки.

Риболовля в Карпатах – 5 озер для справжніх поціновувачів - фото 1
Озеро Горбок. Фото: Fishergo.com.ua

Озеро Хащованское

Водоем расположен недалеко от села Нижний Студеный, на границе Закарпатья и Львовщины, на высоте 800 метров. Глубина озера составляет 15 метров, а площадь — 5000 квадратных метров. Это место идеально подойдет для тех, кто хочет поймать в Карпатах форель или карпа.

Озеро Форнош

Оно расположено вблизи Мукачево на Закарпатье. Здесь среди пейзажей живописных гор и чистого воздуха можно поймать щуку, окуня, сома, плотву, карася, раков и белого амура. Хотя озеро платное, здесь есть специально оборудованные беседки для отдыха и удобные вымостки для рыбаков. На водоеме также есть кемпинг и можно переночевать в палатках в теплую погоду.

Риболовля в Карпатах – 5 озер для справжніх поціновувачів - фото 2
Озеро Форнош. Фото: goldfishnet.in.ua

Дыйдовское озеро

Водоем расположен недалеко от села Дыйда на Закарпатье. Он образовался на месте бывшего песчаного карьера. Его глубина достигает 16-20 метров, а площадь — 54,6 га. Место привлекает своими невероятными видами не только рыбаков, но и отдыхающих. В Дыйдовском озере водятся лещи, сомы, щуки, окуни, сазаны и другие виды рыб.

Озеро Зайванец

Оно также расположено на Закарпатье, в селе Пистрялово. Это невероятное место с чистым воздухом и расслабляющей атмосферой. Рыбаки могут здесь поймать огромных окуней и плотву. Атмосферная природа Карпат делает рыбалку незабываемой.

Риболовля в Карпатах – 5 озер для справжніх поціновувачів - фото 3
Озеро Зайванец. Фото: yazz.me

Ранее мы рассказывали, какой маршрут стоит выбрать новичкам и опытным путешественникам для похода на самую высокую вершину Украины — Говерлу. Есть четыре тропы — зеленая, синяя, желтая и красная.

Также мы писали, за что можно получить штраф в Карпатах. Лесная охрана следит за порядком и наказывает украинцев, которые вредят природе.

Карпаты природа осень горы рыбалка
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации