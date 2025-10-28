Сезон рыбалки осенью 2025 - озера в Карпатах, где можно ловить рыбу

Женщина рыбачит на озере. Фото: pexels.com

Осень — прекрасная пора для рыбалки, популярного досуга, который дает возможность отдохнуть от тяжелых будней и стрессов. В Карпатах полно озер, окруженных невероятными горными пейзажами, в которых водятся многие виды рыб. Такие невероятные локации стоит посетить хотя бы раз в жизни и увидеть эту красоту собственными глазами.

Озеро Горбок

Озеро расположено в селе Доробратово на Закарпатье. Его глубина достигает 5 метров, а площадь - 60 га. Здесь водятся карпы, белые амуры, караси, плотва и сомы, а также есть популяция раков. Здесь невероятная природа и нет сильного ветра — идеально для рыбалки.

Озеро Хащованское

Водоем расположен недалеко от села Нижний Студеный, на границе Закарпатья и Львовщины, на высоте 800 метров. Глубина озера составляет 15 метров, а площадь — 5000 квадратных метров. Это место идеально подойдет для тех, кто хочет поймать в Карпатах форель или карпа.

Озеро Форнош

Оно расположено вблизи Мукачево на Закарпатье. Здесь среди пейзажей живописных гор и чистого воздуха можно поймать щуку, окуня, сома, плотву, карася, раков и белого амура. Хотя озеро платное, здесь есть специально оборудованные беседки для отдыха и удобные вымостки для рыбаков. На водоеме также есть кемпинг и можно переночевать в палатках в теплую погоду.

Дыйдовское озеро

Водоем расположен недалеко от села Дыйда на Закарпатье. Он образовался на месте бывшего песчаного карьера. Его глубина достигает 16-20 метров, а площадь — 54,6 га. Место привлекает своими невероятными видами не только рыбаков, но и отдыхающих. В Дыйдовском озере водятся лещи, сомы, щуки, окуни, сазаны и другие виды рыб.

Озеро Зайванец

Оно также расположено на Закарпатье, в селе Пистрялово. Это невероятное место с чистым воздухом и расслабляющей атмосферой. Рыбаки могут здесь поймать огромных окуней и плотву. Атмосферная природа Карпат делает рыбалку незабываемой.

