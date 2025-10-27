Видео
Україна
Видео

Дата публикации 27 октября 2025 05:12
обновлено: 11:19
Где в Карпатах запрещено ловить рыбу - перечень локаций
Рыбалка среди гор. Фото: pexels.com

Карпаты — не только известный и любимый украинцами курорт, но и дом для десятков видов рыб, в частности, редкой ручьевой форели. Однако часть водоемов в этом живописном регионе принадлежат национальным паркам, рыбалка в которых нередко под запретом. Нужно знать несколько нюансов перед тем, как ловить рыбу среди невероятных гор.

Редакция Новини.LIVE расскажет о нюансах рыбалки в Карпатах.

Где в Карпатах рыбаки могут получить штраф

Категорически запрещена рыбалка на озере Синевир, которое расположено на территории Национального природного парка "Синевир" на Закарпатье. Таблички "Ловить рыбу запрещено" также установлены в Ужгороде (Закарпатье) на берегах реки Уж, озера Кирпичка и карьере Радванский.

Некоторые запреты на вылов рыбы имеют временный характер. В частности, с 1 ноября ограничения установлены на зимовальные ямы (углубления, куда отправляется зимовать — Ред.) в селах Львовщины — Чайковичи, Долобов, Колодрубы, Розвадов и другие. Они устанавливаются местными органами власти и период их действия может меняться.

Так же ежегодно Госрыбагентством принимаются официальные приказы "Нерест", которые вводят запреты на отдельных территориях на определенный сезон — весна/лето. Поэтому перед поездкой на водоем стоит проверить актуальность ограничений в том или ином регионе страны.

За незаконную рыбалку украинцам грозит штраф от 34 до 680 гривен - в зависимости от тяжести правонарушения. Причинение существенного вреда природе наказывается штрафами от 17 до 85 тысяч гривен, или даже лишением или ограничением свободы до 3 лет.

Ранее когда лучше ловить окуня и карпа в осеннюю пору. После наступления холодов эта рыба начинает прятаться ближе ко дну и рыбакам будет труднее ее поймать.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.

путешествие Карпаты штраф осень запрет рыбалка
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
