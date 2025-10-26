Видео
Україна
Видео

Сезон осенней рыбалки — за какие снасти можно получить штраф

Сезон осенней рыбалки — за какие снасти можно получить штраф

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 09:15
обновлено: 16:52
Какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине
Мужчина рыбачит. Фото: freepik.com

Рыбалка — это не только увлекательное хобби и способ отдохнуть на природе, но и деятельность, которая подчиняется законам. В Украине действуют строгие ограничения на использование определенных снастей, ведь они могут нанести вред экосистеме и уничтожить рыбные запасы. Чтобы не получить штраф и не нарушить закон, стоит знать, какие орудия лова категорически запрещены.

Редакция Новини.LIVE расскажет читателям о запрещенных снастях в Украине.

Читайте также:

Острога

Вылов ею наносит значительные травмы рыбам, которые могут спровоцировать заболевания и вызвать массовую гибель жителей водоемов. Больная рыба может заразить все поголовье.

Волок

Волок — это сеть, которая изготавливается из сетевого полотна с углублением-ловушкой. Такими снастями вылавливают сразу много рыбы, что может нанести непоправимый вред экосистеме.

Самодер

С помощью тройникового крючка браконьеры вылавливают всю рыбу, которая попадается на их пути. Этот метод вылова также очень травмирует рыб и приводит к их массовой гибели.

Экран

Это жаберная сеть с поплавками сверху и грузилом снизу. Таким методом чаще всего вылавливают рыбу в небольших водоемах, чем заметно опустошают их экосистему.

Также законом строго запрещается воздействовать на рыбу химическими и токсичными веществами, а также ее оглушать ее электричеством, пневматическим и огнестрельным оружием.

Ранее когда лучше ловить окуня и карпа в осеннее время. После наступления холодов эта рыба начинает прятаться ближе ко дну и рыбакам будет труднее ее поймать.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.

путешествие штраф рыба туризм рыбалка
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
