Які риболовні снасті суворо заборонені в Україні

Риболовля — це не лише захопливе хобі та спосіб відпочити на природі, а й діяльність, яка підпорядковується законам. В Україні діють суворі обмеження на використання певних снастей, адже вони можуть завдати шкоди екосистемі та знищити рибні запаси. Щоб не отримати штраф і не порушити закон, варто знати, які знаряддя лову категорично заборонені.

Острога

Вилов нею завдає значних травм рибам, які можуть спровокувати захворювання та спричинити масову загибель жителів водойм. Хвора риба може заразити все поголів'я.

Волок

Волок — це сітка, яка виготовляється з сітного полотна із заглибленням-пасткою. Такими снастями виловлюють одразу багато риби, що може нанести непоправну шкоду екосистемі.

Самодер

За допомогою трійникового гачка браконьєри виловлюють всю рибу, яка трапляється на їх шляху. Цей метод вилову також дуже травмує риб та призводить до їх масової загибелі.

Екран

Це жаберна сітка з поплавками зверху та грузилом знизу. Таким методом найчастіше виловлюють рибу в невеликих водоймах, чим помітно спустошують їх екосистему.

Також законом суворо забороняється впливати на рибу хімічними та токсичними речовинами, а також її оглушувати її електрикою, пневматичною та вогнепальною зброєю.

