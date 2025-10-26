Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Сезон осінньої риболовлі — за які снасті можна отримати штраф

Сезон осінньої риболовлі — за які снасті можна отримати штраф

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 09:15
Оновлено: 16:52
Які риболовні снасті суворо заборонені в Україні
Чоловік рибалить. Фото: freepik.com

Риболовля — це не лише захопливе хобі та спосіб відпочити на природі, а й діяльність, яка підпорядковується законам. В Україні діють суворі обмеження на використання певних снастей, адже вони можуть завдати шкоди екосистемі та знищити рибні запаси. Щоб не отримати штраф і не порушити закон, варто знати, які знаряддя лову категорично заборонені.

Редакція Новини.LIVE розповість читачам про заборонені снасті в Україні.

Реклама
Читайте також:

Острога

Вилов нею завдає значних травм рибам, які можуть спровокувати захворювання та спричинити масову загибель жителів водойм. Хвора риба може заразити все поголів'я.

Волок

Волок — це сітка, яка виготовляється  з сітного полотна із заглибленням-пасткою. Такими снастями виловлюють одразу багато риби, що може нанести непоправну шкоду екосистемі.

Самодер

За допомогою трійникового гачка браконьєри виловлюють всю рибу, яка трапляється на їх шляху. Цей метод вилову також дуже травмує риб та призводить до їх масової загибелі.

Екран 

Це жаберна сітка з поплавками зверху та грузилом знизу. Таким методом найчастіше виловлюють рибу в невеликих водоймах, чим помітно спустошують їх екосистему.

Також законом суворо забороняється впливати на рибу хімічними та токсичними речовинами, а також її оглушувати її електрикою, пневматичною та вогнепальною зброєю.

Раніше коли краще ловити окуня та коропа в осінню пору. Після настання холодів ця риба починає ховатися ближче до дна і рибалкам буде важче її упіймати.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

подорож штраф риба туризм риболовля
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації