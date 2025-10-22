Відео
Відео

Осіння риболовля на коропа та окуня — коли найкраще клює

Дата публікації: 22 жовтня 2025 19:12
Оновлено: 16:38
Осіння риболовля на окуня та коропа 2025 — коли найкращий час
Чоловік готується до риболовлі. Фото: freepik.com

Осінь — золота пора для рибалок. Природа стає більш спокійною, вода прозорішою, а риба, накопичуючи жир, активно готується до зими. Осіння рибалка вимагає більш ретельної підготовки через погоду, проте дарує незабутні враження та задоволення від гармонії з природою. Щоб повернутися додому з повними сітками улову, варто знати кілька нюансів.

Про те, коли краще ловити окуня та коропа, розповів Луганський рибоохоронний патруль.

Риболовля на коропа

Найкращий час для вилову коропа — вересень та перша половина жовтня, коли ще зберігається сонячна та тепла погода. Після настання холоду ця риба починає ховатися ближче до дна і рибалкам буде важче її упіймати.

Коропів добре ловити на дощових червів та опаришів, бойли, а також на зернові прикормки з ароматичними домішками. Аромат фруктів та м'яса здатен виманить рибу ближче до поверхні води, й шанси на успішну риболовлю виростуть у рази.

Риболовля на окуня

Восени ця хижа риба водиться у місцях скупчення мальків. Для риболовлі на окуня краще взяти спінінг із невеликими штучними приманками. Найкраще його ловити у темну пору доби. Ця риба, так само як і короп, не любить холод. Коли температура повітря опускається — окунь ховається на дні.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
