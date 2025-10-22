Видео
Осенняя рыбалка на карпа и окуня — когда лучше всего клюет

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 19:12
обновлено: 16:38
Осенняя рыбалка на окуня и карпа 2025 — когда лучшее время
Мужчина готовится к рыбалке. Фото: freepik.com

Осень — золотая пора для рыбаков. Природа становится более спокойной, вода прозрачнее, а рыба, накапливая жир, активно готовится к зиме. Осенняя рыбалка требует более тщательной подготовки из-за погоды, однако дарит незабываемые впечатления и удовольствие от гармонии с природой. Чтобы вернуться домой с полными сетями улова, стоит знать несколько нюансов.

О том, когда лучше ловить окуня и карпа, рассказал Луганский рыбоохранный патруль.

Читайте также:

Рыбалка на карпа

Лучшее время для вылова карпа — сентябрь и первая половина октября, когда еще сохраняется солнечная и теплая погода. После наступления холода эта рыба начинает прятаться ближе ко дну и рыбакам будет труднее ее поймать.

Карпов хорошо ловить на дождевых червей и опарышей, бойлы, а также на зерновые прикормки с ароматическими добавками. Аромат фруктов и мяса способен выманить рыбу ближе к поверхности воды, и шансы на успешную рыбалку вырастут в разы.

Рыбалка на окуня

Осенью эта хищная рыба водится в местах скопления мальков. Для рыбалки на окуня лучше взять спиннинг с небольшими искусственными приманками. Лучше всего его ловить в темное время суток. Эта рыба так же как и карп, не любит холод. Когда температура воздуха опускается — окунь прячется на дне.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой маршрут стоит выбрать новичкам и опытным путешественникам для похода на самую высокую вершину Украины — Говерлу. Есть четыре тропы — зеленая, синяя, желтая и красная.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.

путешествие природа осень туризм рыбалка
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
