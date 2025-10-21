Поход в Карпаты вблизи границы — какие введены запреты и какие документы необходимы

Поход в горы вблизи границы — как получить специальное разрешение
Несмотря на холодную осеннюю погоду, многие украинцы отправляются в горы за новыми впечатлениями. Однако из-за войны доступ к некоторым туристическим объектам вблизи границ Украины закрыт. Для их посещения нужно оформить специальное разрешение и иметь при себе определенный пакет документов — без них у вас могут возникнуть проблемы с пограничниками.
В каких регионах введены ограничения в пограничных зонах
Больше всего ограничений было введено на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
В Черновицкой запрещено посещать:
- радиолокационную станцию Памир;
- водопад Чемернарский Нижний Гук;
- центр восстановления зубров в Вижнице;
- музей-усадьбу Ольги Кобылянской.
В Ивано-Франковске ограничения распространяются на:
- Поп Иван Черногорский:
- Малую Говерлу;
- Туркул;
- Пожижевскую Мергул.
На Закарпатье сейчас введены запреты на:
- Боржавский и Мармарошский хребты;
- гору Плишка;
- гору Стог;
- Поп Иван;
- перевал Ужоцкий.
Документы для походов по Украинским Карпатам
Чтобы получить разрешение на посещение этих объектов, нужно обратиться за разрешением к руководителю органа охраны государственной границы соответствующего участка — ее можно подать как онлайн, так и офлайн. Путешественник, который ранее не имел проблем с законом, получит соответствующее разрешение в виде QR-кода. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет также обязательно брать в поход военно-учетные документы.
