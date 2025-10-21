Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Поход в горы вблизи границы — как получить специальное разрешение

Поход в горы вблизи границы — как получить специальное разрешение

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 05:12
обновлено: 16:33
Поход в Карпаты вблизи границы — какие введены запреты и какие документы необходимы
Туристы покоряют горы. Фото: freepik.com

Несмотря на холодную осеннюю погоду, многие украинцы отправляются в горы за новыми впечатлениями. Однако из-за войны доступ к некоторым туристическим объектам вблизи границ Украины закрыт. Для их посещения нужно оформить специальное разрешение и иметь при себе определенный пакет документов — без них у вас могут возникнуть проблемы с пограничниками.

Новини.LIVE подробнее расскажут, что именно необходимо сделать перед походом в Карпаты.

Реклама
Читайте также:

В каких регионах введены ограничения в пограничных зонах

Больше всего ограничений было введено на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

В Черновицкой запрещено посещать:

  • радиолокационную станцию Памир;
  • водопад Чемернарский Нижний Гук;
  • центр восстановления зубров в Вижнице;
  • музей-усадьбу Ольги Кобылянской.

В Ивано-Франковске ограничения распространяются на:

  • Поп Иван Черногорский:
  • Малую Говерлу;
  • Туркул;
  • Пожижевскую Мергул.

На Закарпатье сейчас введены запреты на:

  • Боржавский и Мармарошский хребты;
  • гору Плишка;
  • гору Стог;
  • Поп Иван;
  • перевал Ужоцкий.

Документы для походов по Украинским Карпатам

Чтобы получить разрешение на посещение этих объектов, нужно обратиться за разрешением к руководителю органа охраны государственной границы соответствующего участка — ее можно подать как онлайн, так и офлайн. Путешественник, который ранее не имел проблем с законом, получит соответствующее разрешение в виде QR-кода. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет также обязательно брать в поход военно-учетные документы.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой маршрут стоит выбрать новичкам и опытным путешественникам для похода на самую высокую вершину Украины — Говерлу. Есть четыре тропы — зеленая, синяя, желтая и красная.

Также мы делились подборкой невероятных горных озер в Карпатах, где стоит порыбачить хотя бы раз в жизни. Эти локации поражают особой атмосферой, которая сочетает тишину гор с живой энергией воды и невероятной красотой природы.

путешествие Карпаты документы туризм ограничения
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации