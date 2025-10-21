Поход в Карпаты вблизи границы — какие введены запреты и какие документы необходимы

Туристы покоряют горы. Фото: freepik.com

Несмотря на холодную осеннюю погоду, многие украинцы отправляются в горы за новыми впечатлениями. Однако из-за войны доступ к некоторым туристическим объектам вблизи границ Украины закрыт. Для их посещения нужно оформить специальное разрешение и иметь при себе определенный пакет документов — без них у вас могут возникнуть проблемы с пограничниками.

Новини.LIVE подробнее расскажут, что именно необходимо сделать перед походом в Карпаты.

В каких регионах введены ограничения в пограничных зонах

Больше всего ограничений было введено на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

В Черновицкой запрещено посещать:

радиолокационную станцию Памир;

водопад Чемернарский Нижний Гук;

центр восстановления зубров в Вижнице;

музей-усадьбу Ольги Кобылянской.

В Ивано-Франковске ограничения распространяются на:

Поп Иван Черногорский:

Малую Говерлу;

Туркул;

Пожижевскую Мергул.

На Закарпатье сейчас введены запреты на:

Боржавский и Мармарошский хребты;

гору Плишка;

гору Стог;

Поп Иван;

перевал Ужоцкий.

Документы для походов по Украинским Карпатам

Чтобы получить разрешение на посещение этих объектов, нужно обратиться за разрешением к руководителю органа охраны государственной границы соответствующего участка — ее можно подать как онлайн, так и офлайн. Путешественник, который ранее не имел проблем с законом, получит соответствующее разрешение в виде QR-кода. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет также обязательно брать в поход военно-учетные документы.

