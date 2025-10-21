Похід в Карпати поблизу кордону — які введені заборони та які документи необхідні

Похід в гори поблизу кордону — як отримати спеціальний дозвіл
Попри холодну осінню погоду, багато українців вирушає в гори за новими враженнями. Проте через війну доступ до деяких туристичних об'єктів поблизу кордонів України закритий. Для їх відвідування потрібно оформити спеціальний дозвіл та мати при собі певний пакет документів — без них у вас можуть виникнути проблеми із прикордонниками.
Новини.LIVE розповідають, що саме необхідно зробити перед походом у Карпати.
В яких регіонах введені обмеження в прикордонних зонах
Найбільше обмежень було запроваджено на території Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
У Чернівецькій заборонено відвідувати:
- радіолокаційну станцію Памір;
- водоспад Чемернарський Нижній Гук;
- центр відновлення зубрів у Вижниці;
- музей-садибу Ольги Кобилянської.
У Івано-Франківську обмеження поширюються на:
- Піп Іван Чорногірський:
- Малу Говерлу;
- Туркул;
- Пожижевську Мергул.
На Закарпатті нині введені заборони на:
- Боржавський та Мармароський хребти;
- гору Плішка;
- гору Стіг;
- гору Піп Іван;
- перевал Ужоцький.
Документи для походів Українськими Карпатами
Щоб отримати дозвіл на відвідування цих об'єктів, потрібно звернутися за дозволом до керівника органу охорони державного кордону відповідної ділянки — її можна подати як онлайн, так і офлайн. Мандрівник, який раніше не мав проблем із законом, отримає відповідний дозвіл у вигляді QR-коду. Чоловікам віком від 18 до 60 років також обов'язково брати у похід військово-облікові документи.
