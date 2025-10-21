Похід в Карпати поблизу кордону — які введені заборони та які документи необхідні

Туристи підкорюють гори. Фото: freepik.com

Попри холодну осінню погоду, багато українців вирушає в гори за новими враженнями. Проте через війну доступ до деяких туристичних об'єктів поблизу кордонів України закритий. Для їх відвідування потрібно оформити спеціальний дозвіл та мати при собі певний пакет документів — без них у вас можуть виникнути проблеми із прикордонниками.

Новини.LIVE розповідають, що саме необхідно зробити перед походом у Карпати.

Реклама

Читайте також:

В яких регіонах введені обмеження в прикордонних зонах

Найбільше обмежень було запроваджено на території Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

У Чернівецькій заборонено відвідувати:

радіолокаційну станцію Памір;

водоспад Чемернарський Нижній Гук;

центр відновлення зубрів у Вижниці;

музей-садибу Ольги Кобилянської.

У Івано-Франківську обмеження поширюються на:

Піп Іван Чорногірський:

Малу Говерлу;

Туркул;

Пожижевську Мергул.

На Закарпатті нині введені заборони на:

Боржавський та Мармароський хребти;

гору Плішка;

гору Стіг;

гору Піп Іван;

перевал Ужоцький.

Документи для походів Українськими Карпатами

Щоб отримати дозвіл на відвідування цих об'єктів, потрібно звернутися за дозволом до керівника органу охорони державного кордону відповідної ділянки — її можна подати як онлайн, так і офлайн. Мандрівник, який раніше не мав проблем із законом, отримає відповідний дозвіл у вигляді QR-коду. Чоловікам віком від 18 до 60 років також обов'язково брати у похід військово-облікові документи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який маршрут варто обрати новачкам та досвідченим мандрівникам для походу на найвищу вершину України — Говерлу. Є чотири стежки — зелена, синя, жовта та червона.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.