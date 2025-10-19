Відео
Осіння відпустка у Польщі — в який час краще перетинати кордон

Дата публікації: 19 жовтня 2025 16:05
Оновлено: 16:30
Перетин кордону з Польщею — коли краще планувати мандрівку
Контроль на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Багато українців мандрує за кордон на власному авто. Проте на кордоні з європейськими країнами нерідко доводиться стояти в чергах, які крадуть час. Не зайвим буде перед поїздкою ознайомитися з правилами виїзду за межі країни та актуальною інформацією про стан черг на пунктах пропуску, це суттєве збереже вам нерви.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як підготуватися до виїзду до Польщі з України.

Читайте також:

Коли краще перетинати кордон з Польщею

За даними Державної прикордонної служби, між Україною та Польщею функціонує 9 автомобільних пунктів пропуску, які працюють цілодобово: 

  • Рава-Руська;
  • Шегині-Медика;
  • Краківець-Корчова;
  • Смільниця-Кросьценко;
  • Ягодин-Дорогуськ;
  • Угринів-Долгобичув;
  • Грушів-Будомєж;
  • Устилуг-Зосін;
  • Нижанковичі-Мальховіце.

Найменш завантаженими з переліку пунктами пропуску є "Нижанковичі" та "Смільниця" — якщо дуже поспішаєте, плануйте свій маршрут через них. Переглянути стан черг на українському-польському кордоні можна за посиланням.

Найкраще планувати свою поїздку за межі України у будні дні. Зокрема, у нічний час та рано вранці завантаженість на пунктах пропуску менша і суттєво зростають шанси швидко пройти контроль.

Для виїзду з України до Польщі необхідно пред'явити внутрішній та біометричний закордонний паспорт.

Для перетину кордону на власному авто необхідне:

  • водійське посвідчення міжнародного зразка;
  • технічний паспорт на транспортний засіб;
  • міжнародний страховий сертифікат для автомобілів Зелена карта.

Нагадаємо, що з 16 серпня 2025 року поляки встановили фінансовий мінімум, без якого вас просто не пропустять на кордоні. На 4 дні у вас на рахунку має бути не менше 300 злотих (близько 3 500 гривень).

Раніше ми писали, чи можуть українці із судимістю перетнути кордон з Польщею. Як цей правовий стан вливає на можливості громадян подорожувати.

Також ми писали, які документи та щеплення потрібно зробити вашому домашньому улюбленцю, якщо плануєте виїжджати із ним за кордон. Без дотримання цих вимог вас не пустять до європейських країн.

Польща туристи подорож авто виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
