Пересечение границы с Польшей — когда лучше планировать путешествие

Осенний отпуск в Польше — в какое время лучше пересекать границу
Многие украинцы путешествуют за границу на собственном авто. Однако на границе с европейскими странами нередко приходится стоять в очередях, которые крадут время. Не лишним будет перед поездкой ознакомиться с правилами выезда за пределы страны и актуальной информацией о состоянии очередей на пунктах пропуска, это существенно сохранит вам нервы.
как подготовиться к выезду в Польшу из Украины.
Когда лучше пересекать границу с Польшей
По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Польшей функционирует 9 автомобильных пунктов пропуска, которые работают круглосуточно:
- Рава-Русская;
- Шегини-Медика;
- Краковец-Корчева;
- Смильница-Кросьценко;
- Ягодин-Дорогуск;
- Угринов-Долгобичув;
- Грушев-Будомеж;
- Устилуг-Зосин;
- Нижанковичи-Мальховице.
Наименее загруженными из перечня пунктами пропуска являются "Нижанковичи" и "Смильница" — если очень спешите, планируйте свой маршрут через них. Посмотреть состояние очередей на украинско-польской границе можно по ссылке.
Лучше всего планировать свою поездку за пределы Украины в будние дни. В частности, в ночное время и рано утром загруженность на пунктах пропуска меньше и существенно возрастают шансы быстро пройти контроль.
Для выезда из Украины в Польшу необходимо предъявить внутренний и биометрический загранпаспорт.
Для пересечения границы на собственном авто необходимо:
- водительское удостоверение международного образца;
- технический паспорт на транспортное средство;
- международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта.
Напомним, что с 16 августа 2025 года поляки установили финансовый минимум, без которого вас просто не пропустят на границе. На 4 дня у вас на счету должно быть не менее 300 злотых (около 3 500 гривен).
