Пересечение границы с Польшей — когда лучше планировать путешествие

Многие украинцы путешествуют за границу на собственном авто. Однако на границе с европейскими странами нередко приходится стоять в очередях, которые крадут время. Не лишним будет перед поездкой ознакомиться с правилами выезда за пределы страны и актуальной информацией о состоянии очередей на пунктах пропуска, это существенно сохранит вам нервы.

Когда лучше пересекать границу с Польшей

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Польшей функционирует 9 автомобильных пунктов пропуска, которые работают круглосуточно:

Рава-Русская;

Шегини-Медика;

Краковец-Корчева;

Смильница-Кросьценко;

Ягодин-Дорогуск;

Угринов-Долгобичув;

Грушев-Будомеж;

Устилуг-Зосин;

Нижанковичи-Мальховице.

Наименее загруженными из перечня пунктами пропуска являются "Нижанковичи" и "Смильница" — если очень спешите, планируйте свой маршрут через них. Посмотреть состояние очередей на украинско-польской границе можно по ссылке.

Лучше всего планировать свою поездку за пределы Украины в будние дни. В частности, в ночное время и рано утром загруженность на пунктах пропуска меньше и существенно возрастают шансы быстро пройти контроль.

Для выезда из Украины в Польшу необходимо предъявить внутренний и биометрический загранпаспорт.

Для пересечения границы на собственном авто необходимо:

водительское удостоверение международного образца;

технический паспорт на транспортное средство;

международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта.

Напомним, что с 16 августа 2025 года поляки установили финансовый минимум, без которого вас просто не пропустят на границе. На 4 дня у вас на счету должно быть не менее 300 злотых (около 3 500 гривен).

