Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Осенний отпуск в Польше — в какое время лучше пересекать границу

Осенний отпуск в Польше — в какое время лучше пересекать границу

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 16:05
обновлено: 16:30
Пересечение границы с Польшей — когда лучше планировать путешествие
Контроль на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Многие украинцы путешествуют за границу на собственном авто. Однако на границе с европейскими странами нередко приходится стоять в очередях, которые крадут время. Не лишним будет перед поездкой ознакомиться с правилами выезда за пределы страны и актуальной информацией о состоянии очередей на пунктах пропуска, это существенно сохранит вам нервы.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как подготовиться к выезду в Польшу из Украины.

Реклама
Читайте также:

Когда лучше пересекать границу с Польшей

По данным Государственной пограничной службы, между Украиной и Польшей функционирует 9 автомобильных пунктов пропуска, которые работают круглосуточно:

  • Рава-Русская;
  • Шегини-Медика;
  • Краковец-Корчева;
  • Смильница-Кросьценко;
  • Ягодин-Дорогуск;
  • Угринов-Долгобичув;
  • Грушев-Будомеж;
  • Устилуг-Зосин;
  • Нижанковичи-Мальховице.

Наименее загруженными из перечня пунктами пропуска являются "Нижанковичи" и "Смильница" — если очень спешите, планируйте свой маршрут через них. Посмотреть состояние очередей на украинско-польской границе можно по ссылке.

Лучше всего планировать свою поездку за пределы Украины в будние дни. В частности, в ночное время и рано утром загруженность на пунктах пропуска меньше и существенно возрастают шансы быстро пройти контроль.

Для выезда из Украины в Польшу необходимо предъявить внутренний и биометрический загранпаспорт.

Для пересечения границы на собственном авто необходимо:

  • водительское удостоверение международного образца;
  • технический паспорт на транспортное средство;
  • международный страховой сертификат для автомобилей Зеленая карта.

Напомним, что с 16 августа 2025 года поляки установили финансовый минимум, без которого вас просто не пропустят на границе. На 4 дня у вас на счету должно быть не менее 300 злотых (около 3 500 гривен).

Ранее мы писали, могут ли украинцы с судимостью пересечь границу с Польшей. Как это правовое положение влияет на возможности граждан путешествовать.

Также мы писали, какие документы и прививки нужно сделать вашему домашнему любимцу, если планируете выезжать с ним за границу. Без соблюдения этих требований вас не пустят в европейские страны.

Польша туристы путешествие авто выезд за границу
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации