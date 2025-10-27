Де в Карпатах заборонено ловити рибу — перелік локацій

Риболовля серед гір. Фото: pexels.com

Карпати — не лише відомий та улюблений українцями курорт, а й домівка для десятків видів риб, зокрема, рідкісної струмкової форелі. Проте частина водойм у цьому мальовничому регіоні належать національним паркам, риболовля в яких нерідко під забороною. Потрібно знати кілька нюансів перед тим, як ловити рибу серед неймовірних гір.

Редакція Новини.LIVE розкаже про нюанси риболовлі в Карпатах.

Де в Карпатах рибалки можуть отримати штраф

Категорично заборонена риболовля на озері Синевир, яке розташоване на території Національного природного парку "Синевир" на Закарпатті. Таблички "Ловити рибу заборонено" також встановлені в Ужгороді (Закарпаття) на берегах річки Уж, озера Кірпічка та кар'єрі Радванський.

Деякі заборони на вилов риби мають тимчасовий характер. Зокрема, з 1 листопада обмеження встановлені на зимувальні ями (заглиблення, куди вирушає зимувати — Ред.) у селах Львівщини — Чайковичі, Долобів, Колодруби, Розвадів та інші. Вони встановлюються місцевими органами влади й період їх дії може змінюватися.

Так само щороку Держрибагентством приймаються офіційні накази "Нерест", які вводять заборони на окремих територіях на певний сезон — весна/літо. Тому перед поїздкою на водойму варто перевірити актуальність обмежень в тому чи іншому регіоні країни.

За незаконну риболовлю українцям загрожує штраф від 34 до 680 гривень — в залежності від тяжкості правопорушення. Заподіяння істотної шкоди природі карається штрафами від 17 до 85 тисяч гривень, або навіть позбавленням чи обмеженням волі до 3 років.

Раніше коли краще ловити окуня та коропа в осінню пору. Після настання холодів ця риба починає ховатися ближче до дна і рибалкам буде важче її упіймати.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.