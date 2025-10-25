Запреты в Карпатах 2025 — какие наказания грозят нарушителям

Озера в осенних Карпатах. Фото: ozerovita.com

Карпаты — любимое направление отдыха не только украинцев, а и иностранцев. В 2025 году существенно усилили ответственность за нанесение вреда природе. Прогулки среди живописных гор, катание на квадроциклах и жарка мяса на свежем воздухе может обернуться кругленькими штрафами.

Разведение костров

Жечь костры в Карпатах разрешается только в специально отведенных местах на территории национальных парков. За соблюдением правил тщательно следит лесная охрана и жарка шашлыка в запрещенном месте обойдется в кругленький штраф — до 4590 гривен.

Катание на квадроциклах и джипах

Эти транспортные средства способны уничтожать флору и негативно влияют на миграцию диких животных. Катание вне специальных трасс наказывается штрафом в 510 гривен, кроме того, нарушитель должен компенсировать все нанесенные убытки.

Загрязнение окружающей среды мусором

Пластиковые бутылки и пакеты не только портят невероятные пейзажи, но и существенно вредят флоре и фауне и загрязняют подземные воды. Помните, что в парках есть мусорные контейнеры, а нарушителям грозит штраф от 340 до 1700 гривен.

Вырубка леса

Срезание веток для костра или разбивание палатки на еловых ветвях — серьезное нарушение. За него предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность. Физических лиц наказывают штрафами в размере до 1020 гривен, а юридических — до 170 000 гривен. Если лицо нанесет существенный вред природе — ему грозит ограничение свободы от 3 до 5 лет.

