Загрожують космічні штрафи — що заборонено робити в Карпатах

Дата публікації: 25 жовтня 2025 16:05
Оновлено: 15:59
Заборони в Карпатах 2025 — які покарання загрожують порушникам
Озера в осінніх Карпатах. Фото: ozerovita.com

Карпати — улюблений напрямок відпочинку не лише українців, а іноземців. У 2025 році суттєво посилили відповідальність за заподіяння шкоди природі. Прогулянки серед мальовничих гір, катання на квадроциклах та смаження м'яса на свіжому повітрі може обернутися кругленькими штрафами.

Про це розповідає видання Visit Ukraine.

Читайте також:

Розведення багать

Палити багаття в Карпатах дозволяється лише у спеціально відведених місцях на території національних парків. За дотриманням правил ретельно стежить лісова охорона і смаження шашлику у забороненому місці обійдеться у кругленький штраф — до 4590 гривень.

Катання на квадроциклах та джипах

Ці транспортні засоби здатні знищувати флору та негативно впливають на міграцію диких тварин. Катання поза межами спеціальних трас карається штрафом у 510 гривень, окрім того, порушник має компенсувати усі завдані збитки.

Забруднення довкілля сміттям

Пластикові пляшки та пакети не лише псують неймовірні краєвиди, а й суттєво шкодять флорі та фауні та забруднюють підземні води. Пам'ятайте, що в парках є сміттєві контейнери, а порушникам загрожує штраф від 340 до 1700 гривень.

Вирубка лісу

Зрізання гілок для багаття чи встановлення намету на ялинових гілках — серйозне порушення. За нього передбачена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Фізичних осіб карають штрафами у розмірі до 1020 гривень, а юридичних — до 170 000 гривень. Якщо особа спричинить суттєву шкоду природі — їй загрожує обмеження волі від 3 до 5 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який маршрут варто обрати новачкам та досвідченим мандрівникам для походу на найвищу вершину України — Говерлу. Є чотири стежки — зелена, синя, жовта та червона.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
