Заборони в Карпатах 2025 — які покарання загрожують порушникам

Карпати — улюблений напрямок відпочинку не лише українців, а іноземців. У 2025 році суттєво посилили відповідальність за заподіяння шкоди природі. Прогулянки серед мальовничих гір, катання на квадроциклах та смаження м'яса на свіжому повітрі може обернутися кругленькими штрафами.

Розведення багать

Палити багаття в Карпатах дозволяється лише у спеціально відведених місцях на території національних парків. За дотриманням правил ретельно стежить лісова охорона і смаження шашлику у забороненому місці обійдеться у кругленький штраф — до 4590 гривень.

Катання на квадроциклах та джипах

Ці транспортні засоби здатні знищувати флору та негативно впливають на міграцію диких тварин. Катання поза межами спеціальних трас карається штрафом у 510 гривень, окрім того, порушник має компенсувати усі завдані збитки.

Забруднення довкілля сміттям

Пластикові пляшки та пакети не лише псують неймовірні краєвиди, а й суттєво шкодять флорі та фауні та забруднюють підземні води. Пам'ятайте, що в парках є сміттєві контейнери, а порушникам загрожує штраф від 340 до 1700 гривень.

Вирубка лісу

Зрізання гілок для багаття чи встановлення намету на ялинових гілках — серйозне порушення. За нього передбачена не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Фізичних осіб карають штрафами у розмірі до 1020 гривень, а юридичних — до 170 000 гривень. Якщо особа спричинить суттєву шкоду природі — їй загрожує обмеження волі від 3 до 5 років.

