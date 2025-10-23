В Києві відкрили фестиваль гарбузів — де проходить та скільки коштує вхід

Фестиваль гарбузів в Києві. Фото: Сільпо

Попри прохолоду та дощі, осінь — не причина сидіти вдома та сумувати за літом. Зокрема, в Києві нині проходить багато цікавих заходів, які можна відвідати разом з родиною та друзями. До кінця жовтня на Оболоні можна відвідати атмосферний фестиваль гарбузів, який вражає яскравими барвами.

Про це розповів тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Куди піти на вихідних в Києві

На фестивалі облаштували багато яскравих фотозон, фудкортів та зону для дітей. Тут можна знайти багато тематичної випічки та напоїв з гарбузом на будь-який смак та гаманець. Тревел-блогеру особливо сподобалось автентично прикрашене гарбузове лате.

Відвідувачів також вирішили здивувати виставкою гарбузів-гігантів — найбільший з них важить аж 250 кілограмів.

Де проходить фестиваль гарбузів та скільки коштує

Фестиваль був організований на паркінгу Сільпо за адресою: проспект Володимира Івасюка 12П. Він відкритий по буднях з 11 ранку до 8 вечора, а на вихідних — з 10 ранку до 9 вечора. За квиток доведеться заплатити 100 гривень, проте для користувачів застосунку Сільпо — вхід вільний.

@vadymgrinko Хто шукає затишний осінній вайб, збережіть собі локацію 🎃 Фестиваль працюватиме до 26 жовтня. Не забувайте сканувати на вході застосунок «Сільпо». З ним вхід безкоштовний ✨ ♬ Cool funky rock that gradually gets excited(1065336) - Cheng Lee

