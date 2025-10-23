Відео
Фотозони та гарбузи-гіганти — в Києві відкрили новий фестиваль

Фотозони та гарбузи-гіганти — в Києві відкрили новий фестиваль

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 05:12
Оновлено: 16:33
В Києві відкрили фестиваль гарбузів — де проходить та скільки коштує вхід
Фестиваль гарбузів в Києві. Фото: Сільпо

Попри прохолоду та дощі, осінь — не причина сидіти вдома та сумувати за літом. Зокрема, в Києві нині проходить багато цікавих заходів, які можна відвідати разом з родиною та друзями. До кінця жовтня на Оболоні можна відвідати атмосферний фестиваль гарбузів, який вражає яскравими барвами.

Про це розповів тревел-блогер Вадим Грінько в TikTok.

Читайте також:

Куди піти на вихідних в Києві

На фестивалі облаштували багато яскравих фотозон, фудкортів та зону для дітей. Тут можна знайти багато тематичної випічки та напоїв з гарбузом на будь-який смак та гаманець. Тревел-блогеру особливо сподобалось автентично прикрашене гарбузове лате.

Відвідувачів також вирішили здивувати виставкою гарбузів-гігантів — найбільший з них важить аж 250 кілограмів.

Де проходить фестиваль гарбузів та скільки коштує

Фестиваль був організований на паркінгу Сільпо за адресою: проспект Володимира Івасюка 12П. Він відкритий по буднях з 11 ранку до 8 вечора, а на вихідних — з 10 ранку до 9 вечора. За квиток доведеться заплатити 100 гривень, проте для користувачів застосунку Сільпо — вхід вільний.

@vadymgrinko

Хто шукає затишний осінній вайб, збережіть собі локацію 🎃 Фестиваль працюватиме до 26 жовтня. Не забувайте сканувати на вході застосунок «Сільпо». З ним вхід безкоштовний ✨

♬ Cool funky rock that gradually gets excited(1065336) - Cheng Lee

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна провести вихідні львів'янам. Поблизу міста Лева є унікальне озеро та кар'єр.

Також ми писали, що два села на Закарпатті увійшли до рейтингу найкращих туристичних сіл, за версією ООН. Їх обрали з-поміж 270 заявок.

Київ подорож фестиваль осінь гарбуз туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
