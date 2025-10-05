Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Сезон грибів в Карпатах — як і де їх можна збирати

Сезон грибів в Карпатах — як і де їх можна збирати

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 06:12
Сезон грибів в жовтні в Карпатах —  коли врожайний час для збору та які види шукати
Діти збирають гриби в лісі. Фото: freepik.com

Осінь в Україні вже повністю вступила у свої права і розпочався грибний сезон. Завдяки чистому гірському повітрю Українські Карпати є ідеальним місцем для такого виду дозвілля. Проте перше ніж вирушити з кошиками на осінню прогулянку, варто знати кілька нюансів, завдяки яким вам вдасться зібрати щедрий кошик.

Новини.LIVE розкажуть, яких правил потрібно дотримуватися при збиранні грибів.

Реклама
Читайте також:

Коли сезон грибів в Карпатах

Найкращим сезоном для збору вважається осінь — дощі та тепла погода створюють ідеальні умови для їх росту. Їх можна знайти в Карпатському лісі аж до початку-середини листопада — до перших морозів. Саме в осінній період гриби менше вражені шкідниками.

Які гриби можна збирати в Карпатах

"Королем" вважається білий гриб, який після рясних дощів можна знайти у соснових та мішаних лісах. Безпечним також вважається підосичник. Він зазвичай "ховається" біля беріз та осик. В лісах Карпат також можна знайти підберезники, маслюки та опеньки. 

Локаціями з найчистішим повітрям для збору грибів в Карпатах вважаються:

  • Сколівські Бескиди;
  • Горгани;
  • Чорногірський хребет;
  • Полонини Закарпаття.

Варто пам'ятати, що гриби люблять вологі та затінені місця — саме там найкращі місця для "полювання". Обов'язково візьміть із собою ніж та мішечок з тканини. Зрізаючи гриб — ви не пошкодите грибницю, а тканина не дасть їм зіпсуватись.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де можна провести вихідні львів'янам. Поблизу міста Лева є унікальне озеро та кар'єр.

Також ми ділилися добіркою неймовірних гірських озер у Карпатах, де варто порибалити хоча б раз у житті. Ці локації вражають особливою атмосферою, яка поєднує тишу гір із живою енергією води та неймовірною красою природи.

подорож Карпати поради туризм гриби
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації