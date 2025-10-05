Діти збирають гриби в лісі. Фото: freepik.com

Осінь в Україні вже повністю вступила у свої права і розпочався грибний сезон. Завдяки чистому гірському повітрю Українські Карпати є ідеальним місцем для такого виду дозвілля. Проте перше ніж вирушити з кошиками на осінню прогулянку, варто знати кілька нюансів, завдяки яким вам вдасться зібрати щедрий кошик.

Новини.LIVE розкажуть, яких правил потрібно дотримуватися при збиранні грибів.

Коли сезон грибів в Карпатах

Найкращим сезоном для збору вважається осінь — дощі та тепла погода створюють ідеальні умови для їх росту. Їх можна знайти в Карпатському лісі аж до початку-середини листопада — до перших морозів. Саме в осінній період гриби менше вражені шкідниками.

Які гриби можна збирати в Карпатах

"Королем" вважається білий гриб, який після рясних дощів можна знайти у соснових та мішаних лісах. Безпечним також вважається підосичник. Він зазвичай "ховається" біля беріз та осик. В лісах Карпат також можна знайти підберезники, маслюки та опеньки.

Локаціями з найчистішим повітрям для збору грибів в Карпатах вважаються:

Сколівські Бескиди;

Горгани;

Чорногірський хребет;

Полонини Закарпаття.

Варто пам'ятати, що гриби люблять вологі та затінені місця — саме там найкращі місця для "полювання". Обов'язково візьміть із собою ніж та мішечок з тканини. Зрізаючи гриб — ви не пошкодите грибницю, а тканина не дасть їм зіпсуватись.

