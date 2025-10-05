Сезон грибов в октябре в Карпатах - когда урожайное время для сбора и какие виды искать

Дети собирают грибы в лесу. Фото: freepik.com

Осень в Украине уже полностью вступила в свои права и начался грибной сезон. Благодаря чистому горному воздуху Украинские Карпаты являются идеальным местом для такого вида досуга. Однако прежде чем отправиться с корзинами на осеннюю прогулку, стоит знать несколько нюансов, благодаря которым вам удастся собрать щедрую корзину.

Новости.LIVE расскажут, каких правил нужно придерживаться при сборе грибов.

Когда сезон грибов в Карпатах

Лучшим сезоном для сбора считается осень — дожди и теплая погода создают идеальные условия для их роста. Их можно найти в Карпатском лесу до начала-середины ноября — до первых морозов. Именно в осенний период грибы меньше поражены вредителями.

Какие грибы можно собирать в Карпатах

"Королем" считается белый гриб, который после обильных дождей можно найти в сосновых и смешанных лесах. Безопасным также считается подосиновик. Он обычно "прячется" возле берез и осин. В лесах Карпат также можно найти подберезовики, маслята и опята.

Локациями с самым чистым воздухом для сбора грибов в Карпатах считаются:

Сколевские Бескиды;

Горганы;

Черногорский хребет;

Полонины Закарпатья.

Стоит помнить, что грибы любят влажные и затененные места — именно там лучшие места для "охоты". Обязательно возьмите с собой нож и мешочек из ткани. Срезая гриб — вы не повредите грибницу, а ткань не даст им испортиться.

