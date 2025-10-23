Видео
Дата публикации 23 октября 2025 05:12
обновлено: 16:33
В Киеве открыли фестиваль тыкв — где проходит и сколько стоит вход
Фестиваль тыкв в Киеве. Фото: Сильпо

Несмотря на прохладу и дожди, осень — не причина сидеть дома и скучать по лету. В частности, в Киеве сейчас проходит много интересных мероприятий, которые можно посетить вместе с семьей и друзьями. До конца октября на Оболони можно посетить атмосферный фестиваль тыкв, который поражает яркими красками.

Об этом рассказал тревел-блогер Вадим Гринько в TikTok.

Читайте также:

Куда пойти на выходных в Киеве

На фестивале обустроили много ярких фотозон, фудкортов и зону для детей. Здесь можно найти много тематической выпечки и напитков с тыквой на любой вкус и кошелек. Тревел-блогеру особенно понравилось аутентично украшенное тыквенное латте.

Посетителей также решили удивить выставкой тыкв-гигантов — самая большая из них весит аж 250 килограммов.

Где проходит фестиваль тыкв и сколько стоит вход

Фестиваль был организован на паркинге Сильпо по адресу: проспект Владимира Ивасюка 12П. Он открыт по будням с 11 утра до 8 вечера, а на выходных — с 10 утра до 9 вечера. За билет придется заплатить 100 гривен, однако для пользователей приложения Сильпо — вход свободный.

@vadymgrinko

Кто ищет уютный осенний вайб, сохраните себе локацию 🎃 Фестиваль будет работать до 26 октября. Не забывайте сканировать на входе приложение "Сильпо". С ним вход бесплатный ✨ с ним вход бесплатный ✨

♬ Cool funky rock that gradually gets excited(1065336) - Cheng Lee

Напомним, ранее мы рассказывали, где можно провести выходные львовянам. Вблизи города Льва есть уникальное озеро и карьер.

Также мы писали, что два села на Закарпатье вошли в рейтинг лучших туристических сел, по версии ООН. Их выбрали из 270 заявок.

Киев путешествие фестиваль осень тыква туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
