Сезон риболовлі восени 2025 — озера в Карпатах, де можна ловити рибу

Осінь — чудова пора для рибалки, популярного дозвілля, яке дає можливість відпочити від важких буднів та стресів. В Карпатах повно озер, оточених неймовірними гірськими краєвидами, в яких водяться багато видів риб. Такі неймовірні локації варто відвідати хоча б раз у житті та побачити цю красу на власні очі.

Озеро Горбок

Озеро розташоване в селі Доробратово на Закарпатті. Його глибина сягає 5 метрів, а площа — 60 га. Тут водяться коропи, білі амури, карасі, плітки та соми, а також є популяція раків. Тут неймовірна природа та немає сильного вітру — ідеально для риболовлі.

Озеро Хащованське

Водойма розташована неподалік села Нижній Студений, на кордоні Закарпаття та Львівщині, на висоті 800 метрів. Глибина озера становить 15 метрів, а площа — 5000 квадратних метрів. Це місце ідеально підійде для тих, хто хоче спіймати в Карпатах форель чи Коропа.

Озеро Форнош

Воно розташоване поблизу Мукачева на Закарпатті. Тут серед краєвидів мальовничих гір та чистого повітря можна спіймати щуку, окуня, сома, плітку, карася, раків та білого амура. Хоча озеро платне, тут є спеціально облаштовані альтанки для відпочинку та зручні вимостки для рибалок. На водоймі також є кемпінг і можна переночувати в наметах у теплу погоду.

Дийдівське озеро

Водойма розташована неподалік села Дийда на Закарпатті. Вона утворилася на місці колишнього піщаного кар'єру. Його глибина сягає 16-20 метрів, а площа — 54,6 га. Місце приваблює своїми неймовірними видами не лише рибалок, а й відпочивальників. В Дийдівському озері водяться лящі, соми, щуки, окуні, сазани та інші види риб.

Озеро Зайванець

Воно також розташоване на Закарпатті, в селі Пістрялово. Це неймовірне місце з чистим повітрям і розслабляючою атмосферою. Рибалки можуть тут спіймати величеньких окунів та плітку. Атмосферна природа Карпат робить риболовлю незабутньою.

