Ближайшие аэропорты к Украине в Польше - расстояние от границы (карта)

Ближайшие аэропорты Польши — расстояние из Украины (карта)
Закрытое небо существенно усложняет украинцам маршруты за границу и приходится буквально проходить испытания, чтобы добраться до курорта мечты. Наши граждане обычно летают по миру из аэропортов Европы. В частности, Польша насчитывает 13 международных аэропортов, откуда можно добраться до многих уголков мира.
Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт Польши находится ближе к украинской границе.
Ближайшие к Украине аэропорты в Польше
Ближайшие к Украине аэропорт расположены в Жешуве, Люблине и Кракове. К ним можно добраться автобусами из крупных городов — Днепра, Харькова, Киева, Одессы и других. В эти города с пересадками также можно добраться поездами, однако с пересадками.
Ближе всего к украинской границе расположены польские города Жешув (170 километров) и Люблин (200 километров от Львова). Из Жешува есть рейсы самолетов в Великобританию, Нидерланды, Норвегию и другие страны. А из Люблина — в Хорватию, Италию и другие курорты.
Дальше всего от Украины находится аэропорт Кракова - 330 километров от Львова. Хотя до него сложнее всего добираться — из него открывается гораздо больше рейсов, чем из Жешува и Люблина. В частности, в Кракове есть база ирландского лоукостера Ryanair и украинцы могут существенно сэкономить на полетах.
Что еще стоит знать украинцам
