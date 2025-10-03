Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Ближайшие аэропорты Польши — расстояние из Украины (карта)

Ближайшие аэропорты Польши — расстояние из Украины (карта)

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 20:25
Ближайшие аэропорты к Украине в Польше - расстояние от границы (карта)
Аэропорт польского города Люблин. Фото: ublininfo.com

Закрытое небо существенно усложняет украинцам маршруты за границу и приходится буквально проходить испытания, чтобы добраться до курорта мечты. Наши граждане обычно летают по миру из аэропортов Европы. В частности, Польша насчитывает 13 международных аэропортов, откуда можно добраться до многих уголков мира.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт Польши находится ближе к украинской границе.

Реклама
Читайте также:

Ближайшие к Украине аэропорты в Польше

Ближайшие к Украине аэропорт расположены в Жешуве, Люблине и Кракове. К ним можно добраться автобусами из крупных городов — Днепра, Харькова, Киева, Одессы и других. В эти города с пересадками также можно добраться поездами, однако с пересадками.

Ближе всего к украинской границе расположены польские города Жешув (170 километров) и Люблин (200 километров от Львова). Из Жешува есть рейсы самолетов в Великобританию, Нидерланды, Норвегию и другие страны. А из Люблина — в Хорватию, Италию и другие курорты.

Аеропорти у Польщі – де зручніше літати з України - фото 1
Дорога из Львова в Краков. Фото: скриншот
Аеропорти у Польщі – де зручніше літати з України - фото 2
Дорога из Львова в Люблин. Фото: скриншот

Дальше всего от Украины находится аэропорт Кракова - 330 километров от Львова. Хотя до него сложнее всего добираться — из него открывается гораздо больше рейсов, чем из Жешува и Люблина. В частности, в Кракове есть база ирландского лоукостера Ryanair и украинцы могут существенно сэкономить на полетах.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали о рейтинге лоукостеров с самыми тесными креслами. Однако если вы таки оказались внутри самолета с неудобными сиденьями — есть выход.

Польша аэропорты путешествие Украина туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации