Аеропорт польського міста Люблін. Фото: ublininfo.com

Закрите небо суттєво ускладнює українцям маршрути за кордон і доводиться буквально проходити випробування, щоб дістатись до курорту мрії. Наші громадяни зазвичай літають по світу з аеропортів Європи. Зокрема, Польща нараховує 13 міжнародних аеропортів, звідки можна дістатись до багатьох куточків світу.

Редакція Новини.LIVE розкаже, який аеропорт Польщі знаходиться ближче до українського кордону.

Реклама

Читайте також:

Найближчі до України аеропорти в Польщі

Найближчі до України аеропорт розташовані у Жешуві, Любліні та Кракові. До них можна дістатися автобусами з великих міст — Дніпра, Харкова, Києва, Одеси та інших. До цих міст з пересадками також можна дістатися потягами, проте із пересадками.

Найближче до українського кордону розташовані польські міста Жешув (170 кілометрів) та Люблін (200 кілометрів від Львова). З Жешува є рейси літаків до Великої Британії, Нідерландів, Норвегії та інших країни. А з Любліна — до Хорватії, Італії та інших курортів.

Дорога зі Львова до Кракова. Фото: скриншот

Дорога зі Львова до Любліна. Фото: скриншот

Найдалі від України знаходиться аеропорт Кракова — 330 кілометрів від Львова. Хоча до нього найскладніше добиратися — з нього відкривається набагато більше рейсів, ніж з Жешува та Любліна. Зокрема, в Кракові є база ірландського лоукостера Ryanair і українці можуть суттєво зекономити на польотах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, раніше ми розповідали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та Ryanair без доплат. За перевищення дозволених розмірів компанії стягують космічні суми в аеропорту.

Також ми писали про рейтинг лоукостерів із найтіснішими кріслами. Проте якщо ви таки опинилися всередині літака із незручними сидіннями — є вихід.