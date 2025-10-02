Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мандри Як дістатися до аеропорту Будапешту з вокзалу — зручний маршрут

Як дістатися до аеропорту Будапешту з вокзалу — зручний маршрут

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 05:12
Як зручно дістатися з вокзалу Будапешта до аеропорту — маршрут (карта
Аеропорт імені Ференца Ліста. Фото: wikipedia.org

Через закрите небо багато українців вимушені подорожувати через аеропорти різних європейських країн. Доволі часто місцем вильоту наші громадяни обирають столицю Угорщини Будапешт. Саме з аеропорту цього європейського міста можна дістатись до багатьох куточків світу авіакомпаніями та лоукостерами.

Про те, як дістатись до аеропорту Будапешта із вокзалу, пише cestee.com.ua.

Реклама
Читайте також:

Маршрут до головного аеропорту Угорщини

У Будапешті знаходиться міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста. Він розташований за 20 км від центру і поряд з об’їзною дорогою М0. До нього із вокзалу можна дістатися на автобусі й метро, дорога займає в середньому 45-65 хвилин. Зупинка громадського транспорту розташована поблизу залу прильоту. 

Найкращим варіантом дістатись до аеропорту з залізничного вокзалу буде спочатку на метро. У Будапешті є кілька великих залізничних вокзалів Keleti pályaudvar, Nyugati pályaudvar та Déli pályaudvar. З будь-якого з них вам потрібно дістатись до станції Deák Ferenc Tér та пересісти на автобус 100E.

Точний розклад потрібних автобусів можна переглянути за посиланням. Квитки вартують 2200 форинтів (приблизно 280 гривень). Такий маршрут в середньому займає 50-60 хвилин. Метро курсує 24/7, а ось швидкісна лінія 100E відкрита для пасажирів із 4.20 ранку та зачиняється о 00.30.

Аеропорт Будапешт - фото 1
Як дістатись до аеропорту Будапешта. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можуть українці із судимістю перетнути кордон з Польщею. Як цей правовий стан вливає на можливості громадян подорожувати.

Також ми писали, в які дні та час краще перетинати кордон з Польщею. Наша редакція давала інструкції, як онлайн переглянути кількість авто в черзі на КПП.

аеропорти подорож Угорщина вокзали туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації