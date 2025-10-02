Як зручно дістатися з вокзалу Будапешта до аеропорту — маршрут (карта

Аеропорт імені Ференца Ліста. Фото: wikipedia.org

Через закрите небо багато українців вимушені подорожувати через аеропорти різних європейських країн. Доволі часто місцем вильоту наші громадяни обирають столицю Угорщини Будапешт. Саме з аеропорту цього європейського міста можна дістатись до багатьох куточків світу авіакомпаніями та лоукостерами.

Маршрут до головного аеропорту Угорщини

У Будапешті знаходиться міжнародний аеропорт імені Ференца Ліста. Він розташований за 20 км від центру і поряд з об’їзною дорогою М0. До нього із вокзалу можна дістатися на автобусі й метро, дорога займає в середньому 45-65 хвилин. Зупинка громадського транспорту розташована поблизу залу прильоту.

Найкращим варіантом дістатись до аеропорту з залізничного вокзалу буде спочатку на метро. У Будапешті є кілька великих залізничних вокзалів Keleti pályaudvar, Nyugati pályaudvar та Déli pályaudvar. З будь-якого з них вам потрібно дістатись до станції Deák Ferenc Tér та пересісти на автобус 100E.

Точний розклад потрібних автобусів можна переглянути за посиланням. Квитки вартують 2200 форинтів (приблизно 280 гривень). Такий маршрут в середньому займає 50-60 хвилин. Метро курсує 24/7, а ось швидкісна лінія 100E відкрита для пасажирів із 4.20 ранку та зачиняється о 00.30.

