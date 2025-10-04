В Южном Тироле установят налог на собак - что стоит знать туристам

Песик играет с владелицей. Фото: freepik.com

Многие города в Европе и мире вводят отдельные правила и сборы для путешественников. Один туристических городов Италии уже вскоре планирует ввести новый налог для туристов, путешествующих вместе со своей собакой. Таким чиновники местные власти планируют улучшить ситцацию с чистотой улиц и "перевоспитать" владельцев животных.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

Налог на собак

Южный Тироль — провинция на северо-востоке Италии, которая ежегодно привлекает тысячи туристов своими горными ландшафтами и историческими памятниками. Уже в следующем году местные власти могут принять законопроект, который будет касаться путешественников с собаками.

Новый документ устанавливает налог в размере 1,50 евро за каждый день пребывания животного в городе. Местные жители Южного Тироля также будут вынуждены платить за своих любимцев 100 евро в год. Такой налог уже был внедрен в городе, однако его отменили 16 лет назад.

Такие строгие меры были введены из-за хозяев, которые не убирают за своими любимцами. В частности, чтобы выявить нарушителей, власти города заставляли владельцев животных делать ДНК-тесты стоимостью более 50 евро.

Хозяев собак, которых поймают на том, что они не убирают за животными, могут оштрафовать на сумму от 200 до 600 евро.

Ранее мы писали, как изменились требования к ручной клади для пассажиров в ЕС и где уже действуют новые правила. Они касаются перевозки жидкостей в самолете.

Также мы рассказывали, как сэкономить на полетах Ryanair. Билеты на самолеты лоукостера можно приобрести по самым приятным ценам, забронировав их заранее или воспользовавшись программой лояльности Ryanair Prime.