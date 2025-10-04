Відео
Одне з міст Італії вводить податок на собак

Одне з міст Італії вводить податок на собак

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 17:05
В Південному Тіролі встановлять податок на собак — що варто знати туристам
Песик грається з власницею. Фото: freepik.com

Багато міст у Європі та світі вводять окремі правила та збори для мандрівників. Одне туристичних міст Італії вже незабаром планує ввести новий податок для туристів, які подорожують разом зі своєю собакою. Таким чинов місцева влада планує покращити ситцацію із чистотою вулиць та "перевиховати" власників тварин.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Податок на собак

Південний Тіроль — провінція на північному сході Італії, яка щороку приваблює тисячі туристів своїми гірськими ландшафтами та історичними пам'ятками. Вже наступного року місцева влада може прийнятий законопроєкт, який стосуватиметься мандрівників із собаками. 

Новий документ встановлює податок у розмірі 1,50 євро за кожен день перебування тварини у місті. Місцеві жителі Південного Тіролю також будуть змушені платити за своїх улюбленців 100 євро на рік. Такий податок вже був впроваджений у місті, проте його скасували 16 років тому.

Такі суворі заходи були введені через господарів, які не прибирають за своїми улюбленцями. Зокрема, щоб виявити порушників, влада міста змушувала власників тварин робити ДНК-тести вартістю понад 50 євро.

Господарів собак, яких заскочать на тому, що вони не прибирають за тваринами, можуть оштрафувати на суму від 200 до 600 євро.

Раніше ми писали, як змінились вимоги до ручної поклажі для пасажирів в ЄС та де вже діють нові правила. Вони стосуються перевезення рідин в літаку.

Також ми розповідали, як зекономити на польотах Ryanair. Квитки на літаки лоукостера можна придбати за найприємнішими цінами, забронювавши їх заздалегідь чи скориставшись програмою лояльності Ryanair Prime.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
