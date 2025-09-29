Відео
Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті
Валіза в літаку — компанії, які дозволяють брати їх без доплат

Дата публікації: 29 вересня 2025 10:12
Які компанії в Європі дозволяють брати маленьку валізу на борт літака без доплат — перелік
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Багато авіакомпаній стягують додаткові збори за ручну поклажу та речі, що перевозяться в багажному відсіку. Пасажири часто обурені правилами компаній, а в листопаді минулого року ірландський та британські лоукостери Ryanair та easyJet були оштрафовані на 182 млн євро за "неправомірні" збори за багаж в Іспанії.

Про це пише Metro.

Компанії, що дозволяють брати в ручну поклажу валізу

За даними видання, авіакомпанії з найкращими правилами перевезення багажу — це Emirates, Etihad і Qatar Airways. Політика цих компаній надає пасажирам одне безплатне місце для багажу та дозволяє брати на борт літака без доплат ручну поклажу.

Зокрема, пасажирам економкласу авіакомпанії ОАЕ Etihad можна провозити із собою до 23 кг зареєстрованого багажу. Так само арабська компанія Emirates та авіалінії Катару Qatar Airways включають до 20 кг безоплатного багажу у свої найбюджетніші тарифи. Проте квитки цих авіакомпаній коштують дорожче за європейські. 

Серед бюджетних компаній Європи найвигідніша політика щодо багажу у британського лоукостера Jet2. Зокрема, компанія дозволяє пасажирам без доплат перевозити одну одиницю ручної поклажі вагою до 10 кг та розмірами до 56 см x 45 см x 25 см. Також на борт можна взяти ще одну сумку з особистими речами розміром не більше 40 x 30 x 15 см. 

В літаки угорської авіакомпанії Wizz Air можна брати на борт літака валізу, розмір якої разом з коліщатками не перевищує 40 x 30 x 20 см, а в ірландського лоукостера Ryanair — 40 см x 30 см x 20 см та вагою до 10 кг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mia Tui (@miatui)

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, раніше ми розповідали, сумку якого розміру можна брати в літаки лоукостерів Wizz Air та Ryanair без доплат. За перевищення дозволених розмірів компанії стягують космічні суми в аеропорту.

Також ми писали, як можна зекономити на квитках авіакомпанії Ryanair. Посадкові талони можна придбати вигідніше, якщо бронювати їх заздалегідь чи придбати підписку Ryanair Prime.

авіарейси літак правила подорож туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
