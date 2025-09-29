Какие компании в Европе позволяют брать маленький чемодан на борт самолета без доплат — перечень

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Многие авиакомпании взимают дополнительные сборы за ручную кладь и вещи, перевозимые в багажном отсеке. Пассажиры часто возмущены правилами компаний, а в ноябре прошлого года ирландский и британские лоукостеры Ryanair и easyJet были оштрафованы на 182 млн евро за "неправомерные" сборы за багаж в Испании.

Компании, которые позволяют брать в ручную кладь чемодан

По данным издания, авиакомпании с лучшими правилами перевозки багажа — это Emirates, Etihad и Qatar Airways. Политика этих компаний предоставляет пассажирам одно бесплатное место для багажа и позволяет брать на борт самолета без доплат ручную кладь.

В частности, пассажирам эконом-класса авиакомпании ОАЭ Etihad можно провозить с собой до 23 кг зарегистрированного багажа. Так же арабская компания Emirates и авиалинии Катара Qatar Airways включают до 20 кг бесплатного багажа в свои самые бюджетные тарифы. Однако билеты этих авиакомпаний стоят дороже европейских.

Среди бюджетных компании Европы самая выгодная политика в отношении багажа у британского лоукостера Jet2. В частности, компания позволяет пассажирам без доплат перевозить одну единицу ручной клади весом до 10 кг и размерами до 56 см x 45 см x 25 см. Также на борт можно взять еще одну сумку с личными вещами размером не более 40 x 30 x 15 см.

В самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air можно брать на борт самолета чемодан, размер которого вместе с колесиками не превышает 40 x 30 x 20 см, а у ирландского лоукостера Ryanair — 40 см x 30 см x 20 см и весом до 10 кг.

