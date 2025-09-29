Видео
Зеленский заслушал доклад Сырского о ситуации на фронте
Главная Путешествия Чемодан в самолете — компании, которые позволяют брать без доплат

Чемодан в самолете — компании, которые позволяют брать без доплат

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 10:12
Какие компании в Европе позволяют брать маленький чемодан на борт самолета без доплат — перечень
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Многие авиакомпании взимают дополнительные сборы за ручную кладь и вещи, перевозимые в багажном отсеке. Пассажиры часто возмущены правилами компаний, а в ноябре прошлого года ирландский и британские лоукостеры Ryanair и easyJet были оштрафованы на 182 млн евро за "неправомерные" сборы за багаж в Испании.

Об этом пишет Metro.

Читайте также:

Компании, которые позволяют брать в ручную кладь чемодан

По данным издания, авиакомпании с лучшими правилами перевозки багажа — это Emirates, Etihad и Qatar Airways. Политика этих компаний предоставляет пассажирам одно бесплатное место для багажа и позволяет брать на борт самолета без доплат ручную кладь.

В частности, пассажирам эконом-класса авиакомпании ОАЭ Etihad можно провозить с собой до 23 кг зарегистрированного багажа. Так же арабская компания Emirates и авиалинии Катара Qatar Airways включают до 20 кг бесплатного багажа в свои самые бюджетные тарифы. Однако билеты этих авиакомпаний стоят дороже европейских.

Среди бюджетных компании Европы самая выгодная политика в отношении багажа у британского лоукостера Jet2. В частности, компания позволяет пассажирам без доплат перевозить одну единицу ручной клади весом до 10 кг и размерами до 56 см x 45 см x 25 см. Также на борт можно взять еще одну сумку с личными вещами размером не более 40 x 30 x 15 см.

В самолеты венгерской авиакомпании Wizz Air можно брать на борт самолета чемодан, размер которого вместе с колесиками не превышает 40 x 30 x 20 см, а у ирландского лоукостера Ryanair — 40 см x 30 см x 20 см и весом до 10 кг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mia Tui (@miatui)

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, ранее мы рассказывали, сумку какого размера можно брать в самолеты лоукостеров Wizz Air и Ryanair без доплат. За превышение разрешенных размеров компании взимают космические суммы в аэропорту.

Также мы писали, как можно сэкономить на билетах авиакомпании Ryanair. Посадочные талоны можно приобрести выгоднее, если бронировать их заранее или приобрести подписку Ryanair Prime.

авиарейсы самолет правила путешествие туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
