Во Флоренции закроют большинство террас — с чем это связано

Терраса во Флоренции. Фото: tripadvisor.com

В следующем году в одном из самых красивых городов Европы будут введены новые правила. В итальянской Флоренции, которая в этом году была признана лучшим городом Европы по версии Travel + Leisure, введут жесткие меры, которые будут распространяться на уличные кафе в популярных туристических районах.

Об этом пишет The Sun.

Новый запрет в Италии

Согласно новым правилам, на 50 улицах Флоренции будет запрещено размещать террасы. Запрет в основном будет касаться центра города, который находится под защитой ЮНЕСКО.

В частности, ограничения будут распространяться на знаменитый мост Понте Веккьо, а также площадь Пьяццале дельи Уффици, которая популярна среди туристов, посещающих галерею Уффици.

Владельцы местных ресторанов раскритиковали эти правила. Они объяснили, что террасы приносят хорошую прибыль в летние месяцы. Часть из них убеждена, что заведения начнут постепенно закрываться.

Владельцы местных ресторанов возмущены политикой города, которая "больше заботится об эстетике, чем о выживании тех, кто кормит туристов".

Но местные жители считают, что новые правила необходимы, поскольку узкие улицы не вмещают такое большое количество террас. Некоторые говорят, что они сделали дороги непригодными для жизни и превратили их в "полосу препятствий".

