Один из самых красивых городов Европы ввел новый запрет

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 05:12
обновлено: 13:57
Во Флоренции закроют большинство террас — с чем это связано
Терраса во Флоренции. Фото: tripadvisor.com

В следующем году в одном из самых красивых городов Европы будут введены новые правила. В итальянской Флоренции, которая в этом году была признана лучшим городом Европы по версии Travel + Leisure, введут жесткие меры, которые будут распространяться на уличные кафе в популярных туристических районах.

Об этом пишет The Sun.

Читайте также:

Новый запрет в Италии

Согласно новым правилам, на 50 улицах Флоренции будет запрещено размещать террасы. Запрет в основном будет касаться центра города, который находится под защитой ЮНЕСКО.

В частности, ограничения будут распространяться на знаменитый мост Понте Веккьо, а также площадь Пьяццале дельи Уффици, которая популярна среди туристов, посещающих галерею Уффици.

Владельцы местных ресторанов раскритиковали эти правила. Они объяснили, что террасы приносят хорошую прибыль в летние месяцы. Часть из них убеждена, что заведения начнут постепенно закрываться.

Владельцы местных ресторанов возмущены политикой города, которая "больше заботится об эстетике, чем о выживании тех, кто кормит туристов".

Но местные жители считают, что новые правила необходимы, поскольку узкие улицы не вмещают такое большое количество террас. Некоторые говорят, что они сделали дороги непригодными для жизни и превратили их в "полосу препятствий".

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Европе есть уникальная страна, где можно не бояться давить на педаль газа. Германия может похвастаться автобанами, на которых нет никаких ограничений скорости движения транспорта на определенных участках.

Также мы писали, что в турецком Стамбуле были введены новые ограничения для туристов, которые будут перевозить габаритные чемоданы в метро. За превышение установленных размеров придется заплатить штраф.

Италия путешествие Европа туризм запреты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
