Головна Мандри Одне з найкрасивіших міст Європи запровадило нову заборону

Одне з найкрасивіших міст Європи запровадило нову заборону

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 05:12
Оновлено: 13:57
У Флоренції закриють більшість терас — із чим це пов'язано
Тераса у Флоренції. Фото: tripadvisor.com

Наступного року в одному з найкрасивіших міст Європи будуть введені нові правила. В італійській Флоренції, яка цього року була визнана найкращим містом Європи за версією Travel + Leisure, запровадять жорсткі заходи, які поширюватимуться на вуличні кафе в популярних туристичних районах.

Про це пише The Sun.

Нова заборона в Італії

Згідно з новими правилами, на 50 вулицях Флоренції буде заборонено розміщувати тераси. Заборона в основному стосуватиметься центру міста, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО.

Зокрема, обмеження поширюватимуться на знаменитий міст Понте Веккьо, а також площу Пьяццале дельї Уффіці, яка популярна серед туристів, що відвідують галерею Уффіці.

Власники місцевих ресторанів розкритикували ці правила. Вони пояснили, що тераси приносять хороший прибуток в літні місяці. Частина з них переконана, що заклади почнуть поступово закриватися.

Власники місцевих ресторанів обурені політикою міста, яка "більше дбає про естетику, ніж про виживання тих, хто годує туристів".

Але місцеві жителі вважають, що нові правила необхідні, оскільки вузькі вулиці не вміщають таку велику кількість терас. Дехто каже, що вони зробили дороги непридатними для життя і перетворили їх на "смугу перешкод".

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
