Де не штрафують за перевищення швидкості — унікальна країна в Європі

В Європі є унікальна країна, де можна не боятися давити на педаль газу. Німеччина може похвалитися автобанами, на яких немає жодних обмежень швидкості руху транспорту на певних ділянках. Саме тут водії можуть їхати, не турбуючись про те, що їх спіймають та оштрафують на кругленьку суму.

Рай для любителів швидкості в Німеччині

Зазначається, що обмеження відсутні на 1/8 всіх автобанів країни. На таких ділянках ліва смуга використовується тільки водіями, які їдуть на максимальній швидкості.

Проте головна небезпека такого автобану полягає в тому, що водії будуть рухатися з дуже різними швидкостями. На автобанах з обмеженнями не можна перевищувати швидкість 130 км/год — про це важливо пам'ятати.

Дебати щодо того, чи слід зберігати політику без обмежень швидкості в деяких районах, тривають роками, і чиновники та автолюбителі часто розходяться в думках з цього питання. У 2019 році німецький бундестаг відхилив законопроєкт партії Зелених про введення обмеження швидкості в 130 км/год на всіх автобанах країни.

