В'їзд до Туреччини у 2025 році — чи потрібні віза та страховка

Туреччина вже багато років поспіль є одним з найпопулярніших курортів серед українців. Готелі країни пропонують зручну систему "все включено", коли не потрібно переживати за бронювання житла та готування обідів. Крім того, курорт пропонує доволі вигідні ціни на відпочинок, часто можна зекономити, купуючи "гарячі тури".

Новини.LIVE розкажуть, чи потрібна українцям віза до Туреччини у листопаді 2025 року.

В'їзд до Туреччини у 2025 році

Наприкінці осені 2025 року українцям не потрібна віза до Туреччини. Громадянам дозволяється перебувати на території країни не більше 90 днів протягом шести місяців. Тобто, якщо ви вже прожили в Туреччині три місяці — знову ви можете повернутися до країни лише після того, як мине 90 днів.

Для в'їзду до Туреччини українцям необхідний закордонний паспорт, який має бути дійсним ще щонайменше 150 днів після дати в'їзду. Якщо ви в'їжджаєте з Грузії — прикордонники можуть дозволити перетнути кордон з українським внутрішнім паспортом, проте за умови оформлення закордонного паспорта у Стамбулі.

Також для в'їзду обов'язковий страховий поліс, який потрібно оформити щонайменше за два дні до виїзду. Документ достатньо показати на телефоні, а не видруковувати. Якщо ви купуєте путівку у туроператорів — краще одразу уточнити, чи входить до її вартості страхування життя та здоров'я.

