В Туреччині чоловік 10 років буде виплачувати аліменти на котів

Чоловік в турецькому Стамбулі в рамках угоди про розлучення погодився покривати витрати на довгостроковий догляд за двома котами. Це є дуже рідкісним випадком для Туреччини. Колишня дружина отримуватиме певну суму кожні три місяці, яка також буде коригуватися залежно від інфляції.

Про це пише місцева газета Hürriyet.

Аліменти на котів в Туреччині

Бугра Б. подав на розлучення зі своєю дружиною Езгі Б., з якою прожив два роки. Пара дійшла взаємної згоди про розірвання шлюбу і подала до суду протокол про розлучення. Документ містив пункт про догляд за котами, яких вони разом прихистили.

Хоча обидві сторони відмовилися від будь-яких вимог щодо аліментів, Бугра Б. погодився надавати фінансову підтримку саме для двох котів, які залишаться під опікою Езгі Б. Чоловік добровільно сплачуватиме 310 доларів кожні три місяці протягом 10 років. Ця сума буде щорічно коригуватися відповідно до офіційних показників інфляції в Туреччині.

Згідно з Цивільним кодексом Туреччини, домашні тварини вважаються рухомим майном, проте в останні кілька років суди дозволили укладати угоди щодо опіки, догляду та фінансової підтримки домашніх тварин після розлучення.

