Главная Путешествия Суд в Турции обязал мужчину платить алименты на котов

Суд в Турции обязал мужчину платить алименты на котов

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 05:12
обновлено: 15:44
В Турции мужчина 10 лет будет выплачивать алименты на котов
Кот отдыхает с владелицей. Фото: freepik.com

Мужчина в турецком Стамбуле в рамках соглашения о разводе согласился покрывать расходы на долгосрочный уход за двумя котами. Это является очень редким случаем для Турции. Бывшая жена будет получать определенную сумму каждые три месяца, которая также будет корректироваться в зависимости от инфляции.

Об этом пишет местная газета Hürriyet.

Читайте также:

Алименты на котов в Турции

Бугра Б. подал на развод со своей женой Эзги Б., с которой прожил два года. Пара пришла к взаимному согласию о расторжении брака и подала в суд протокол о разводе. Документ содержал пункт об уходе за котами, которых они вместе приютили.

Хотя обе стороны отказались от каких-либо требований по алиментам, Бугра Б. согласился оказывать финансовую поддержку именно для двух котов, которые останутся под опекой Эзги Б. Мужчина добровольно будет платить 310 долларов каждые три месяца в течение 10 лет. Эта сумма будет ежегодно корректироваться в соответствии с официальными показателями инфляции в Турции.

Согласно Гражданскому кодексу Турции, домашние животные считаются движимым имуществом, однако в последние несколько лет суды разрешили заключать соглашения по опеке, уходу и финансовой поддержке домашних животных после развода.

Напомним, недавно Европейский суд создал прецедент и расставил точки над "і" относительно того, кто должен нести ответственность, если ваш пушистик потеряется в аэропорту.

Также мы писали, что один из ресторанов с тремя звездами Мишлен попал в скандал. Пользователи сети раскритиковали подачу десерта шеф-поваром.

Турция путешествие алименты туризм кот
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
