Страны Европы и Азии, которые заплатят вам деньги за переезд (перечень)

Многие из нас мечтают сбежать от офисной работы с 8.00 до 17.00 и начать новую жизнь за границей. Впрочем, мало кто решается на такой шаг, ведь для его реализации нужна большая финансовая подушка. Мало кто догадывается, но многие страны за пределами Украины предлагают деньги за переезд, однако у каждой из них есть собственные условия предоставления таких выплат.

Италия

Страна предлагает денежную помощь после переезда в идиллические регионы. Это предложение является инициативой итальянского правительства с целью восстановления населения в тех районах страны, где наблюдается его сокращение из-за оттока молодых итальянцев, которые переезжают в крупные города или за границу на заработки.

В частности, за переезд в Пресичче-Акварика Италия платит до 30 тысяч евро. Но есть одно условие — заявители должны быть не старше 40 лет и переехать в течение 90 дней после принятия их заявки. Новый житель должен открыть бизнес, который принесет пользу местным жителям, или занять должность, на которую долгое время не могли найти специалиста.

Испания

Местные власти города Понга на северо-западе Испании выплатят до 3 000 евро иностранцу, который решит туда переехать. Такая инициатива имеет целью поддержать местную экономику, ведь в городе сейчас проживает всего 600 человек. Можно также получить дополнительные 3 000 евро за рожденного в Понга ребенка. Чтобы воспользоваться этим предложением, иностранцы должны дать обещание прожить в Понге более пяти лет.

Швейцария

За переезд в невероятный поселок Альбинен, откуда открываются виды на Альпы, можно получить до 21 тысячи евро. Потенциальные переселенцы должны быть не старше 45 лет и готовы выложить до 200 000 швейцарских франков (216 тыс евро) за дом в живописном селе. Однако, чтобы получить большую выплату, заявитель должен обязаться прожить в Альбинене 10 лет и стать гражданином Швейцарии.

Япония

В рамках японской "Программы региональной ревитализации" можно получить 27 600 евро за переезд в сельскую местность. Такая инициатива призвана вдохнуть новую жизнь в тихие районы Японии, откуда молодежь переезжает в такие мегаполисы, как Токио и Киото. Одно из мест, куда вы можете попасть в рамках этой программы — это небольшой рыбацкий городок Такахама, известный своими великолепными пляжами.

