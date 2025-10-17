Вблизи Малаги обнаружили комаров, которые являются носителями вируса Западного Нила - что известно

Туриста покусали комары. Фото: freepik.com

Отдыхающие возле одного из испанских курортов рискуют заразиться смертельной болезнью. В городе Малага и соседних регионах объявили состояние повышенной готовности из-за обнаруженного вируса Западного Нила. Он обычно переносится через укусы комаров.

Опасный вирус в Испании

Департамент здравоохранения и потребления Андалусии обнаружил, что комары в этом районе Испания были носителями вируса. Оценив близость зараженных насекомых к местному населению, чиновники объявили состояние готовности, по меньшей мере до начала ноября.

Отмечается, что вирус Западного Нила был обнаружен в комарах в Тарахале, районе, расположенном в 10 километрах от центра Малаги. Ограничения также будут охватывать Ла-Луизиану в Севилье и Тахивиллу в Тарифе.

Вирус Западного Нила в основном распространяется через укусы комаров, которые являются носителями вируса. В редких случаях комары могут заражать этим вирусом людей.

Жителям Малаги будут даны рекомендации по защите от вируса. Вирус Западного Нила не вызывает видимых симптомов у большинства людей. Однако, у некоторых он может вызвать головную боль, лихорадку, боли в теле, рвоту, диарею или сыпь. В более тяжелых случаях вирус может влиять на центральную нервную систему и приводить к госпитализации или смерти.

