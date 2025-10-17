Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Путешествия Туристы в Испании рискуют заразиться смертельным вирусом

Туристы в Испании рискуют заразиться смертельным вирусом

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 07:55
обновлено: 08:05
Вблизи Малаги обнаружили комаров, которые являются носителями вируса Западного Нила - что известно
Туриста покусали комары. Фото: freepik.com

Отдыхающие возле одного из испанских курортов рискуют заразиться смертельной болезнью. В городе Малага и соседних регионах объявили состояние повышенной готовности из-за обнаруженного вируса Западного Нила. Он обычно переносится через укусы комаров.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Опасный вирус в Испании

Департамент здравоохранения и потребления Андалусии обнаружил, что комары в этом районе Испания были носителями вируса. Оценив близость зараженных насекомых к местному населению, чиновники объявили состояние готовности, по меньшей мере до начала ноября.

Отмечается, что вирус Западного Нила был обнаружен в комарах в Тарахале, районе, расположенном в 10 километрах от центра Малаги. Ограничения также будут охватывать Ла-Луизиану в Севилье и Тахивиллу в Тарифе.

Вирус Западного Нила в основном распространяется через укусы комаров, которые являются носителями вируса. В редких случаях комары могут заражать этим вирусом людей.

Жителям Малаги будут даны рекомендации по защите от вируса. Вирус Западного Нила не вызывает видимых симптомов у большинства людей. Однако, у некоторых он может вызвать головную боль, лихорадку, боли в теле, рвоту, диарею или сыпь. В более тяжелых случаях вирус может влиять на центральную нервную систему и приводить к госпитализации или смерти.

Напомним, ранее мы рассказывали, на каком острове в Италии можно провести отпуск. Каждый из туристов может найти развлечения в этой стране на свой вкус — от отдыха на пляже с вкусными коктейлями до походов в горы и дайвинга.

Также мы писали, как не стать жертвой аферистов в Египте. Туристы должны постоянно быть в состоянии повышенной готовности к карманным кражам, мошенничеству, завышению цен и домогательствам.

путешествие здоровье Испания курорты вирус
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации