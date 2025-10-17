Поблизу Малаги виявили комарів, які є носіями вірусу Західного Нілу — що відомо

Туриста покусали комарі. Фото: freepik.com

Відпочивальники біля одного з іспанських курортів ризикують заразитися смертельною хворобою. У місті Малага та сусідніх регіонах оголосили стан підвищеної готовності через виявлений вірус Західного Нілу. Він зазвичай переноситься через укуси комарів.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Небезпечний вірус в Іспанії

Департамент охорони здоров'я та споживання Андалусії виявив, що комарі в цьому районі Іспанія були носіями вірусу. Оцінивши близькість заражених комах до місцевого населення, чиновники оголосили стан готовності, щонайменше до початку листопада.

Зазначається, що вірус Західного Нілу був виявлений у комарах в Тарахалі, районі, розташованому за 10 кілометрів від центру Малаги. Обмеження також охоплюватимуть Ла-Луїзіану в Севільї та Тахівіллі в Таріфі.

Вірус Західного Нілу в основному поширюється через укуси комарів, які є носіями вірусу. В рідкісних випадках комарі можуть заражати цим вірусом людей.

Мешканцям Малаги буде надано рекомендації щодо захисту від вірусу. Вірус Західного Нілу не викликає видимих симптомів у більшості людей. Однак, у деяких він може спричинити головний біль, лихоманку, болі в тілі, блювоту, діарею або висип. У більш важких випадках вірус може впливати на центральну нервову систему і призводити до госпіталізації або смерті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні на свій смак — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

Також ми писали, як не стати жертвою аферистів у Єгипті. Туристи мають постійно бути в стані підвищеної готовності до кишенькових крадіжок, шахрайства, завищення цін і домагань.