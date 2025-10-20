Країни Європи та Азії, які заплатять вам гроші за переїзд (перелік)

Пляж японського міста Такахама. Фото: tripadvisor.com

Багато з нас мріють втекти від офісної роботи з 8.00 до 17.00 й почати нове життя за кордоном. Втім, мало хто наважується на такий крок, адже для його реалізації потрібна велика фінансова подушка. Мало хто здогадується, та багато країн за межами України пропонують гроші за переїзд, проте в кожної з них є власні умови надання таких виплат.

Про це пише Daily Mail.

Реклама

Читайте також:

Італія

Країна пропонує грошову допомогу після переїзду в ідилічні регіони. Ця пропозиція є ініціативою італійського уряду з метою відновлення населення в тих районах країни, де спостерігається його скорочення через відтік молодих італійців, які переїжджають до великих міст або за кордон на заробітки. Зокрема, за переїзд до Пресічче-Акваріка Італія платить до 30 тисяч євро. Але є одна умова — заявники мають бути не старше 40 років і переїхати протягом 90 днів після ухвалення їхньої заявки. Новий мешканець має відкрити бізнес, який принесе користь місцем жителям, чи обійняти посаду, на яку довгий час не могли знайти фахівця.

Іспанія

Місцева влада міста Понга на північному заході Іспанії виплатить до 3 000 євро іноземцю, який вирішить туди переїхати. Така ініціатива має на меті підтримати місцеву економіку, адже в місті нині проживає всього 600 осіб. Можна також отримати додаткові 3 000 євро за народжену в Понга дитину. Щоб скористатися цією пропозицією, іноземці мають дати обіцянку прожити в Понзі понад п'ять років.

Швейцарія

За переїзд до неймовірного селища Альбінен, звідки відкриваються краєвиди на Альпи, можна отримати до 21 тисячі євро. Потенційні переселенці повинні бути не старші 45 років та готові викласти до 200 000 швейцарських франків (понад 216 тис. євро) за будинок у мальовничому селі. Проте, щоб отримати велику виплату, заявник має зобов'язатися прожити в Альбінені 10 років та стати громадянином Швейцарії.

Японія

В рамках японської "Програми регіональної ревіталізації" можна отримати 27 600 євро за переїзд до сільської місцевості. Така ініціатива покликана вдихнути нове життя в тихі райони Японії, звідки молодь переїжджає до таких мегаполісів, як Токіо та Кіото. Одне з місць, куди ви можете потрапити в рамках цієї програми — це невелике рибальське містечко Такахама, відоме своїми чудовими пляжами.

Раніше ми розповідали, що відпочивальники біля одного з іспанських курортів ризикують заразитися смертельною хворобою. У місті Малага та сусідніх регіонах оголосили стан підвищеної готовності через виявлений вірус Західного Нілу.

Також ми писали про найпопулярніші курорти на березі Індійського океану — Маврикій та Гоа. Гоа підійде більше для тих, хто полюбляє проводити відпустку у нічних клубах і не витрачати багато коштів, а Маврикій — ідеальне місце для великих родин та тих, хто обожнює пригоди.