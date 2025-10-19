Відео
Україна
5 вражаючих замків Європи, які варто побачити хоч раз у житті

5 вражаючих замків Європи, які варто побачити хоч раз у житті

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 09:15
Оновлено: 09:15
Де відпочити в Європі восени — підбірка найгарніших замків (фото)
Замок Конві в Уельсі. Фото: tripadvisor.com

В Європі знаходиться понад 10 тисяч замків з багатовіковою історією. Раніше вони служили оборонними фортецями, резиденціями правителів і символами влади. Сьогодні ці величні архітектурні пам’ятки вражають мандрівників своїми баштами, залами, мостами й садовими терасами, відкриваючи завісу у світ Середньовіччя.

Редакція Новини.LIVE розповідає про європейські замки, які варто відвідати кожному.

Замок Конві, Уельс

ЮНЕСКО визнала замок Конві одним із "найкращих прикладів військової архітектури кінця ХІІІ — початку ХІV століть. Він побудований за чотири роки королем Едуардом I та його головним архітектором, майстром Джеймсом Сент-Джорджем.

Топ-5 найкрасивіших замків Європи - фото 1
Замок Конві. Фото: wikipedia.org

Замок Нойшванштайн, Німеччина

Цей палац ХІХ століття побудований на замовлення короля Баварії Людвіга II на честь композитора Ріхарда Вагнера. Він розташований у мальовничому передгір'ї Альп. Щороку його відвідує понад мільйон туристів з усіх куточків світу.

Топ-5 найкрасивіших замків Європи - фото 2
Замок Нойшванштайн. Фото: wikipedia.org

Замок Корвін, Румунія

Це готично-ренесансний замок, який вважається одним із семи чудес Румунії і є одним з найбільших замків Європи. Він розташований на скелі над річкою Зласті. 

Топ-5 найкрасивіших замків Європи - фото 3
Замок Корвін. Фото: wikipedia.org

Замок Ейлін Донан, Шотландія

Замок Ейліан Донан — одне з найбільш відвідуваних місць у величному Шотландському нагір'ї. Він розташований на місці злиття трьох озер. Замок був побудований у XII столітті, але майже 200 років пролежав у руїнах, поки його не відновив підполковник Джон Макрей-Гілстрап у 1932 році. 

Топ-5 найкрасивіших замків Європи - фото 4
Замок Ейлін Донан. Фото: wikipedia.org

Замок Шато де Шамбор, Франція

Він розташований у найбільшому закритому лісопарку в Європі. Шамбор також є найбільшим замком у французькій долині Луари. Замок має понад 400 кімнат і більше 80 сходів й внесений до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Топ-5 найкрасивіших замків Європи - фото 5
Шато де Шамбор. Фото: wikipedia.org

Раніше ми розповідали, на якому острові в Італії можна провести відпустку. Кожен з туристів може знайти розваги в цій країні за своїм смаком — від відпочинку на пляжі зі смачними коктейлями до походів у гори та дайвінгу.

Також ми писали, скільки треба відкладати щомісяця великій родині, щоб дозволити собі відпочинок за кордоном раз на рік. Ми порахували середні витрати на відпуску у Польщі, Угорщині, Туреччині та Болгарії.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
