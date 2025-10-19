Де відпочити в Європі восени — підбірка найгарніших замків (фото)

Замок Конві в Уельсі. Фото: tripadvisor.com

В Європі знаходиться понад 10 тисяч замків з багатовіковою історією. Раніше вони служили оборонними фортецями, резиденціями правителів і символами влади. Сьогодні ці величні архітектурні пам’ятки вражають мандрівників своїми баштами, залами, мостами й садовими терасами, відкриваючи завісу у світ Середньовіччя.

Редакція Новини.LIVE розповідає про європейські замки, які варто відвідати кожному.

Замок Конві, Уельс

ЮНЕСКО визнала замок Конві одним із "найкращих прикладів військової архітектури кінця ХІІІ — початку ХІV століть. Він побудований за чотири роки королем Едуардом I та його головним архітектором, майстром Джеймсом Сент-Джорджем.

Замок Конві. Фото: wikipedia.org

Замок Нойшванштайн, Німеччина

Цей палац ХІХ століття побудований на замовлення короля Баварії Людвіга II на честь композитора Ріхарда Вагнера. Він розташований у мальовничому передгір'ї Альп. Щороку його відвідує понад мільйон туристів з усіх куточків світу.

Замок Нойшванштайн. Фото: wikipedia.org

Замок Корвін, Румунія

Це готично-ренесансний замок, який вважається одним із семи чудес Румунії і є одним з найбільших замків Європи. Він розташований на скелі над річкою Зласті.

Замок Корвін. Фото: wikipedia.org

Замок Ейлін Донан, Шотландія

Замок Ейліан Донан — одне з найбільш відвідуваних місць у величному Шотландському нагір'ї. Він розташований на місці злиття трьох озер. Замок був побудований у XII столітті, але майже 200 років пролежав у руїнах, поки його не відновив підполковник Джон Макрей-Гілстрап у 1932 році.

Замок Ейлін Донан. Фото: wikipedia.org

Замок Шато де Шамбор, Франція

Він розташований у найбільшому закритому лісопарку в Європі. Шамбор також є найбільшим замком у французькій долині Луари. Замок має понад 400 кімнат і більше 80 сходів й внесений до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Шато де Шамбор. Фото: wikipedia.org

